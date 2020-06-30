9名曾居港外籍船員抵內地後確診　梁子超：應檢討豁免檢疫安排

新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心接獲內地海關通報一宗涉及11人的確診個案群組，當中九人曾逗留香港數天，屬豁免強制檢疫人士，獲公司安排入住荃灣帝盛酒店。 醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超稱，船隻上的感染風險非常高，政府應重新檢討豁免的人士的安排，包括為他們安排病毒檢測。他又說，船上通常有床、洗手間、淋浴等設備，讓船員長期居住。因此部份船員沒有必要登岸，當局亦無必要豁免所有船員免檢疫。

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政府應為豁免檢疫人士安排檢測

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超稱，船隻上的感染風險非常高，因為船上環境封閉、換氣次數低導致空氣不流通，以及船員逗留的時間長；只要其中一名船員登岸染疫後返船生活，便很容易發生交叉傳播。

他指出，「豁免檢疫唔等於唔理佢哋」，政府應重新檢討豁免的人士的安排，包括為他們安排病毒檢測，以便日後追蹤。他又說，船上通常有床、洗手間、淋浴等設備，讓船員長期居住。因此，他認為部份船員沒有必要登岸，當局亦無必要豁免所有船員免檢疫。

至於確診船員曾入住的荃灣帝盛酒店，梁子超認為衞生防護中心應密切追蹤，徹底清潔患者曾到過的地方，並因應情況為曾接觸患者的職員安排病毒檢測、監醫學監測或檢疫。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超。（資料圖片）

海員工會主席張世添表示，MSC的貨櫃船不時在香港停泊，但未能確定是否確診者乘坐的「Flavia」。他稱，一般來說，船公司在世界各地招聘船員，如果船隻即將在香港停泊，聘請到的人又買到來港機票，就會安排有關船員提早兩、三天抵港，入住酒店，等待上船。而「換班」通常會以「一換一」的形式，例如今次有9人在港上船，代表有9人下船，但下船的人未必是香港人，或純粹在港乘飛機回國，據他了解，香港沒有人獲聘為這間公司的船員。

9名外籍船員屬豁免強制檢疫人士 報稱無病徵

衞生防護中心接獲內地海關通報一宗涉及11人的確診個案群組。他們均為貨櫃船MSC Flavia的船員，該船原定於6月26日於寧波登岸，全船共有24人，當中11名船員抵達寧波時，被當地海關驗出對病毒病呈陽性反應。11名船員中，9人於6月24日在香港登上貨櫃船，當中6人由印尼、2人由希臘及1人由克羅地亞於6月21日至23日期間抵港。全部人抵港時申報沒有病徵。衞生防護中心表示，9人均為外籍男子，年齡介乎26至50歲。他們屬於豁免強制檢疫人士，在港期間，獲公司安排入住荃灣帝盛酒店，並無外出至其他地方。值得留意的是，該酒店地址鄰近葵涌嘉里物流貨倉，即早前有4名員工確診的小型爆發地點。

該9人當中，兩人其後於抵達寧波時被發現發燒，其餘7人則沒有病徵。中心已與内地衞生當局聯絡，以取得個案的進一步資料。