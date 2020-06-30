新冠肺炎｜9名外籍船員抵內地確診　曾留港數天　住荃灣帝盛酒店

衞生署衞生防護中心公布，截至今日（30日）下午四時，本港新增兩宗新型冠狀病毒病確診個案。患者是兩父子，兒子在美國留學，父親自二月起身處美國，二人同於6月17日回港，居於大圍美田邨美秀樓。至今本港個案累計1206宗，包括一宗疑似個案。 另外，衞生防護中心接獲內地海關通報一宗涉及11人的確診個案群組。他們均為貨櫃船MSC Flavia的船員。當中9名外籍船員曾先後於6月21日至23日期間抵港，他們屬於豁免強制檢疫人士，獲公司安排入住荃灣帝盛酒店。防護中心說，船員報稱在港期間並無外出至酒店以外的其他地方。

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確診父子住美田邨美秀樓

今日確診個案涉及兩名分別為19及59歲男子，他們是兩父子，兒子在美國留學，父親自二月起身處美國，二人同於6月17日回港，居於大圍美田邨美秀樓。而他們一名出現病徵的密切接觸者，正被安排送往公立醫院接受治療。

兩名患者居於大圍美田邨美秀樓。（資料圖片）

此外，衞生防護中心接獲內地海關通報一宗涉及11人的確診個案群組。他們均為貨櫃船MSC Flavia的船員，該船原定於6月26日於寧波登岸，全船共有24人，當中11名船員抵達寧波時，被當地海關驗出對病毒病呈陽性反應。

9名外籍船員屬豁免強制檢疫人士 報稱無病徵

11名船員中，9人於6月24日在香港登上貨櫃船，當中6人由印尼、2人由希臘及1人由克羅地亞於6月21日至23日期間抵港。全部人抵港時申報沒有病徵。衞生防護中心表示，9人均為外籍男子，年齡介乎26至50歲。他們屬於豁免強制檢疫人士，在港期間，獲公司安排入住荃灣帝盛酒店，並無外出至其他地方。值得留意的是，該酒店地址鄰近葵涌嘉里物流貨倉，即早前有4名員工確診的小型爆發地點。

該9人當中，兩人其後於抵達寧波時被發現發燒，其餘7人則沒有病徵。中心已與内地衞生當局聯絡，以取得個案的進一步資料。

九名確診船員曾住荃灣帝盛酒店。（荃灣帝盛酒店網站圖片）

本港三間公司提供上門收取樣本速遞服務

另外，數碼港創業學會旗下的初創企業HelloToby Technology (HK) Limited（Toby）亦已開始為衞生防護中心「加強化驗室監測計劃」下提供新型冠狀病毒病檢測上門收取樣本速遞服務，連同早前已開始有關服務的GoGo Tech Limited（GOGOVAN）和HK PICK-UP LIMITED（Pickupp），現已有三間企業提供上門收取樣本速遞服務。