新冠肺炎｜劇場入座放寬至80%　劇團總監魏綺珊促撤限：幫助不大

撰文：黃金棋
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本港新型冠狀病毒肺炎疫情放緩，政府今日（30日）公布，7月3日起電影院或所有有現場表演的公眾娛樂場所人數限制，會由場地容納量一半放寬至80%。
「糊塗戲班」創辦人兼行政總監魏綺珊認為，即使入座人數放寬至80%，「都未係原本個回事，只係好過（入座）一半咁解」。她又質疑酒樓等不設人數限制，但劇場中入座市民均戴上口罩卻要設限，直言「唔明個邏輯」，希望政府可盡快取消劇場入座人數限制措施。
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政府今日公布，公眾娛樂場所包括戲院、劇場等容納量放寬至不得超過座位數目80%，而同一行座椅中不可有一排連續多於16張座椅被佔用。
被問到放寬措施對劇場幫忙多大時，魏綺珊坦言平日一場演出入座率要達80至90%，才可收支平衡；限一半容納量則「每場Show（表演）都係蝕住做」，對收入很大打擊。而即使入座人數放寬至80%，她直指幫助亦不算太大。
公眾娛樂場所包括戲院、劇場等容納量放寬至不得超過座位數目80%。（資料圖片／曾梓洋攝）
劇場等場所關閉多時，魏綺珊指重開後演出會繼續，故劇團時間表十分緊迫，「要搵場地，又要爭人」，坦言現時只能見步行步。
魏又指「唔明個邏輯」，認為在酒樓等食肆中，市民須除下口罩進食，但政府不設人數限制；然而劇場等場所中，市民均戴上口罩，入場前亦須量度體溫，反問「究竟邊個場所安全啲？」因此希望政府可盡快取消入場人數限制。
魏綺珊希望政府可盡快取消劇場等場所的入座人數限制。（資料圖片）