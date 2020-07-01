港版國安法｜警方指多次警告群眾離開　水炮車至少兩次射水驅散

《港區國安法》正式生效，今日（7月1日）亦是回歸23年。民陣原訂發起的「七一遊行」被拒，但仍有大批人士於中午12時起在銅鑼灣一帶聚集。 警方指，銅鑼灣百德新街、東角道及記利佐治街一帶有群眾集結叫囂，破壞社會安寧，並多次提醒在場人士已違反《公安條例》及《港區國安法》，警告人群停止聚集及立即離開，但相關人士未有聽從並多次闖出馬路，故出動管理特別用途車輛（即水炮車）作出驅散行動。據現場所見，警方至少兩次動用水炮車射水柱。

▼國安法刊憲 七一各區情況▼

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約下午1時40分，一輛水炮車及銳武裝甲車出現於軒尼詩道波斯富街交界。其後於下午2時15分，警方於車上開喇叭警告市民，倘不返回行人路便會採取行動。

至下午2時34分，水炮車於鵝頸橋突然向前行駛至天樂里交界射水，另有防暴警察站在裝甲車上，手持橙色槍柄的橡膠子彈槍呼籲人群離開。其後至下午3時14分，灣仔水炮車再射水炮。

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警方下午2時47分發新聞稿表示，今日中午起銅鑼灣一帶有群眾集結叫囂，且警方多次警告人群離開，但未有聽從更闖出馬路影響交通秩序，故出動水炮車方作出驅散及執法行動。



警方又再次警告，違法者停止作出破壞社會安寧的違法行為，「會繼續嚴正執法，絕不手軟」。