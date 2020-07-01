港版國安法｜警出動新武器　內外包抄打散人流　國安處便衣警現身

香港回歸23周年，《港區國安法》正式實施，七一遊行首次被禁。由於網上有人號召今日上街，警方亦有相應部署。約下午1時起，警方已在銅鑼灣東角道一帶開始驅散在場人士，並在崇光百貨對出，首次舉起為國安法特設的「紫旗」警告，大規模包圍行動由此展開。示威者傘陣再現，警方出動水炮車及裝甲車，更宣稱「絕不手軟」，但群眾未有散去。下午約5時，利舞臺對出再次升起催淚煙，灣仔有警員出示新手槍示警。 警方首以國安法執法，中午起已有警隊特設「國家安全處」的便衣警隨同防暴警在現場觀察，多篇新聞稿表明叫喊「香港獨立」口號屬違法，並至少拘9人涉違《國安法》。

▼國安法刊憲 七一各區情況（下午2時前）▼

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七一遊行首次被禁，但仍有大批人上街。社民連今早7時許發起遊行，從灣仔修頓球場起步，被警方包圍及搜查隨身物品，一小時後放行。當時已有防暴警背負為國安法特設的「紫旗」。

中午後已拘多人

至中午銅鑼灣東角道一帶開始有群眾聚集，警方下午近1時已採取行動，接連舉藍旗警告，拉封鎖線及噴射胡椒噴霧。期間有人叫喊「香港獨立、唯一出路」口號，警方即在崇光百貨對出，首次舉起紫旗警告在場人士涉違《國安法》，下午2時許已拘捕逾30人，港鐵站出入口封閉。

▼國安法刊憲 七一各區情況（下午3時前）▼

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隧道截查、擴封鎖線 截斷匯聚人流

為截斷湧入港島人流，警方中午起在多區設置路障截查不同類型車輛，包括巴士、小巴及私家車，至下午1時半紅隧往港島方向僅開放三條行車線，截車行動一路至傍晚未完。

▼國安法刊憲 七一各區情況（下午4時前）▼

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水炮車早已出動助驅散人群

同時，水炮車及銳武裝甲車出現在軒尼詩道戒備，第一炮在下午2時半左右發射，之後接近每小時都有一輪發射水炮，包括稍後在有路障的炮台山港鐵站外再射水炮。警方推進防線，水炮車在銅鑼灣維園外再射水，波及行人道上多人。6時許，水炮車再於灣仔軒尼詩道射水炮驅散人群。

▼國安法刊憲 七一各區情況（下午5時前）▼

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另外，速龍警員在銅鑼灣利舞臺外，施放手擲式催淚彈。除了果斷動用水炮車及催淚彈外，銅鑼灣鵝頸橋底有警員制服示威者時，使用新引入武器，即首次曝光的胡椒球半自動手槍，指向周圍示警。

警方首以《國安法》執法，在特首鄭月娥正式宣布警隊特設「國家安全處」前，中午起已有該新部門的便衣警隨同防暴警在現場觀察。警方亦於2時半起，多次出稿指會按國安法執法，明確指出叫喊港獨口號的行為屬違法。

在與示威者對峙期間，亦發稿高調公布，有人因涉嫌違反國安法被捕。在截車行動中，亦要求車主立即除去車內所有文宣，否則會以違反《國安法》為由拘捕。

▼國安法刊憲 七一各區情況（下午6時前）▼

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據了解，警方為今日行動出動六大總區應變大隊，至少6000警力高度戒備，當中4000警力在港島高風險地區，如政府總部、立法會及灣仔會展一帶布防、高調巡邏及候命。