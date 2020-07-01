港版國安法｜防暴警遭示威者用雨傘磚頭襲擊　手臂甩肉血染警服

《港區國安法》正式生效，民陣原訂今日（7月1日）發起遊行，惟遭警方發出反對通知書，但仍有大批人士於銅鑼灣一帶聚集。約下午4時，一名防暴警察於天后皇仁書院對出被襲致手臂流血，多名防暴警在場協助包紮及為其傷口消毒。從警方相片可見，受傷警左手臂被尖物插中，甩了一小塊肉，鮮血幾乎染紅左手衣袖。 警方稱，該警員制服一名疑犯期間遇到反抗，四周有多名示威者不斷以利器及雨傘插向他、並向他投擲磚頭等硬物以及拳打他，甚至有示威者公然「搶犯」，疑犯及該批示威者最終逃脫。警方嚴厲譴責「暴徒」嚴重傷害他人身體的行為，將全力展開調查，追捕施襲者「絕不手軟」。

▼國安法刊憲 七一各區情況▼

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事發於天后皇仁書院外

約下午4時，一名防暴警察於天后皇仁書院外坐下，手臂受傷流血，多名警察為其包紮。而現場所見，附近一帶隨即架設封鎖線，不准現場人士進出，據悉有救護車正在前往該處，以替該名受傷警察急救。

（香港警察Facebook）

警方：追捕施襲者「絕不手軟」

警方其後在Facebook發帖稱，下午約4時警方於銅鑼灣高士威道近興發街進行拘捕行動，一名警員嘗試制服一名疑犯期間，遇到其強烈掙扎及反抗。當時，該名警員四周有多名示威者不斷以利器及雨傘插向他、並向他投擲磚頭等硬物以及拳打他。甚至有示威者公然「搶犯」，伸手拉走該疑犯，疑犯及該批示威者最終逃脫。該名警員左肩膀受傷流血，由同袍協助進行急救治理。



警方表示，嚴厲譴責「暴徒」嚴重傷害他人身體的行為，又稱此等野蠻暴力的行為令人髮指，將全力展開調查，追捕施襲者「絕不手軟」。

警方對網媒報道「市民合力擊退落單警」震怒

警方下午5時半在Facebook發帖 ，不點名指一間網上媒體以「防暴按倒示威者 市民合力擊退落單警」為題發文，對此表示震怒，斥責完全顛倒是非，「一個自稱要將『平等、自由與責任』傳承下去的網上媒體，在其社交網站發表報道，指當時有警員衝入人羣並推倒一名男子，『同行友人』及『附近市民』立即上前，最終『合力擊退』防暴警員，而『被按倒的男子』及『途人』均成功逃去」。

警方指出，當時警員正在現場制服一名涉嫌參與非法集結的疑犯，從該網上媒體所拍攝的相片中（雖然相片經過特別處理，施襲者的容貌被刻意遮蔽），清晰可見當時暴徒手持短刀，並非是一名「市民」，而是一名罪犯；該批施襲者的行為並非「擊退」防暴警員，而是公然「搶犯」、襲擊警務人員的犯罪行為。

傳媒具有社會責任報道真相，警方批評「該網媒卻顛倒是非，包裝美化違法行為」，對此感到震怒和不齒，「警隊不會懼怕媒體的惡意攻擊，會繼續堅守崗位，依法辦事」。