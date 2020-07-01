新冠肺炎｜確診美田邨婦大圍街市附近購物　疑美國返港家人傳染

衞生署衞生防護中心公布，截至今日（7月1日）下午四時，本港新增28宗確診個案，當中27人曾外遊，大部份人昨日（6月30日）從印度返港。至今本港個案累計1234宗，包括一宗疑似個案。 第1233宗個案為46歲女患者，其丈夫及兒子早前由美國返港，昨日已確診。衞生防護中心認為病人或透過與丈夫及兒子的家居接觸而受感染，此個案會被列為與輸入個案有流行病學關連。她於6月26日發燒、全身乏力和咳嗽，同日在藍田向一名私家醫生求醫，並在入院前曾到大圍街市鄰近的蔬菜和鮮肉店舖，以及美田邨一間超級市場。 衞生防護中心今日開始，會向美秀樓居民，以及病人傳染期內曾到訪處所的職員派發樣本瓶，以作病毒檢測。

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25人昨日印度返港後確診

今日公布的新增個案涉及12男16女，年齡介乎3至46歲，除個案1233外，其餘個案均曾於潛伏期身處外地，當中25人昨日（6月30日）從印度返港，另外一人（第1232宗個案）昨日由哈薩克返港，一人今日由印尼(第1234宗個案)抵港。大部份人無出現病徵，少量患者分別有發燒、頭痛、流鼻水、嘔吐和肌肉痛。

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患者居於大圍美田邨美秀樓。（資料圖片）

女患者疑受美國返港家人傳染 曾向藍田匯景商陳業宏醫生求醫

第1233宗個案為過往健康良好的46歲女病人，是昨日確診、6月17日由美國返港父子（第1205和1206宗個案）的妻子和母親，三人居於大圍美田邨美秀樓。

病人沒有外遊記錄，衞生防護中心已作初步流行病學調查，認為病人可能透過與丈夫及兒子的家居接觸而受到感染，故此個案會被列為與輸入個案有流行病學關連。

病人是家庭主婦，於6月26日出現發燒、全身乏力和咳嗽，同日到藍田匯景商場第三層53號陳業宏醫生診所求醫。她在入院前曾到大圍街市鄰近的蔬菜和鮮肉店舖，以及美田邨一間超級市場。她昨日被送往威爾斯親王醫院接受隔離治療，其後證實確診。

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向美秀樓居民派發深喉唾液樣本瓶

作為預防措施及盡早發現可能的社區傳播，中心今日開始會透過房屋署安排向美秀樓居民派發深喉唾液樣本瓶。中心亦會向病人傳染期內曾到訪處所的職員派發樣本瓶。中心呼籲美秀樓居民及相關人士盡快向中心提交其深喉唾液樣本，以便盡早進行檢測。如有病徵，應盡早求醫。

十人出院 一人情況危殆

醫管局表示，截至今日中午12時，過去24小時有十名確診患者出院，包括第1069、1108、1118、1122、1125、1148、1150、1158、1165及1170宗個案，至今共有1117名患者康復出院。

現時有82名確診病人仍然留醫，其中第595宗個案情況危殆，其餘81人情況穩定。