新冠肺炎．7.1｜本地零感染斷纜　美田邨婦疑遭美國返港家人傳染

本港新冠肺炎疫情反復，昨日（6月30日）再増2宗輸入個案，為一對上月中由美國返港、在大圍美田邨家居檢疫，累計確診個案增至1,206宗。衞生署今日（1日）公布，新增28宗個案，其中27宗是輸入個案，是自6月22日錄得單日30宗以來，近九日單日新高；餘下1宗是海外抵港家居檢疫者的家人，該46歲女病人並沒有外遊記錄。現時累計有1234宗個案，包括一宗疑似個案。

▼新一輪限聚令放寬措施（3/7 - 16/7）▼

+ 11 + 10 + 9

【18:59】機場管理局今日（7月1日）表示，今天有三名滯留的旅客乘搭航班離開香港國際機場。現時仍有三名滯留機場的旅客，全部於禁區隔離區等候安排。

新冠肺炎｜機管局：3滯留旅客離港 滯港19天內地婦等3人仍在禁區

延伸閱讀：

確診9名船員曾入住 荃灣帝盛酒店：船員可用設施 4房務員有接觸

新冠肺炎｜曾留港豁免檢疫船員確診 許樹昌稱有漏洞倡採樣本檢測

【17:41】醫院管理局表示，截至今日（七月一日）中午十二時，過去24小時有十名確診2019冠狀病毒病的病人出院（個案編號︰1069, 1108, 1118, 1122, 1125, 1148, 1150, 1158, 1165及1170），至今共有1 117名確診或疑似病人康復出院。



目前公立醫院已啟用602間負壓病房，合共1 170張負壓病床，現時共有82名確診病人分別於八間醫院留醫，其中一人情況危殆（個案編號：595），其餘81人情況穩定。

【16:13】衞生署衞生防護中心公布，截至今日（1日）下午4時，中心正調查28宗新增2019冠狀病毒病確診個案，至今本港個案累計1 234宗（包括1 233宗確診個案和一宗疑似個案）。



今日公布的新增個案涉及12男16女，年齡介乎3至46歲，除個案1 233外，其餘個案均曾於潛伏期身處外地，包括25名來自印度、1名來自哈薩克、1名來自印尼。

新冠肺炎｜確診美田邨婦大圍街市附近購物 疑美國返港家人傳染



就第1 233宗個案，涉及一名過往健康良好的46歲女病人，是昨日（6月30日）確診第1 205宗個案59歲男病人的妻子及第1 206宗個案19歲男病人的母親，三人居於大圍美田邨美秀樓。第1 205宗個案及第1 206宗個案於昨日確診後，病人因出現病徵已被送往威爾斯親王醫院接受隔離治療，其後證實對嚴重急性呼吸系統綜合症冠狀病毒2呈陽性反應。

女病人曾往美田邨一間超級市場、大圍街市附近的蔬菜和鮮肉店舖



病人沒有外遊記錄，為第1 205宗個案及第1 206宗個案的家居密切接觸者，根據衞生防護中心的初步流行病學調查，認為病人可能透過與丈夫及兒子的家居接觸而受到感染，故此個案會被列為與輸入個案有流行病學關連。

病人於6月26日出現發燒、全身乏力和咳嗽，同日在藍田向一名私家醫生求醫。病人在入院前曾到大圍街市鄰近的蔬菜和鮮肉店舖，以及美田邨一間超級市場。作為預防措施及盡早發現可能的社區傳播，中心今日開始會透過房屋署安排向美秀樓居民派發深喉唾液樣本瓶。

【14:46】衞生署今日不舉行疫情記者會。

昨日總覽：新冠肺炎．6.30｜消息：增26宗輸入個案 另9名曾到港船員確診

新冠肺炎｜9名外籍船員抵內地確診 曾留港數天 住荃灣帝盛酒店

新冠肺炎｜鍾南山：若無防疫措施介入 北京確診者或高達20萬

新冠肺炎｜劇場入座放寬至80% 劇社總監魏綺珊促撤限：幫助不大

新冠肺炎｜政府放寬戲院入座率 戲迷稱提升看電影意欲：半年無睇

健康碼｜內地入境強制檢疫延至8月7日 粵港澳正就互認檢測溝通

屢有旅客滯留禁區 機管局警告：明起違規航空公司會被停轉機