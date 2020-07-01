新冠肺炎｜曾留港豁免檢疫船員確診　許樹昌稱有漏洞倡採樣本檢測

新型冠狀病毒肺炎疫情在全球持續蔓延，本港仍實施入境管制，但衞生署昨（6月30日）公布，有曾逗留香港的貨船船員抵內地後被驗出對新型肺炎呈陽性。由於貨船船員可獲豁免檢疫，早前入境香港時不需接受新冠病毒檢測。運輸及房屋局透露，由2月8日至6月21日，獲豁免的貨船船員類別人士約8000人。 政府抗疫專家、香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌指事件響起警號，現行做法明顯有漏洞，若有人來自高風險地區，抵港後在外出消費或到酒吧消遣，已可將病毒帶出去。他建議應為全部免檢疫者收集深喉唾液樣本做檢測，從高風險地區抵港人士則應於留港期間在酒店檢疫。

本港因應疫情發展實施入境管制，同時豁免部份來自內地、澳門、台灣及海外地區人士可獲豁免檢疫，符合資格的入境者不需接受新冠病毒檢測，僅需接受醫學監察，獲免檢疫的人士包括機組人員、貨船船員、政府官員等。

衞生署昨日透露，接獲內地寧波市海關通報，貨櫃船MSC Flavia有11名外籍船員於寧波確診，其中9人曾逗留香港1至3天的貨船船員抵寧波後對新冠病毒呈陽性確診，9人分別從印尼、希臘及克羅地亞抵港，入住荃灣帝盛酒店，報稱無外出。該批船員均屬獲豁免強制檢疫人士，毋須接受病毒檢測，僅需醫學監察。

許樹昌認為現行免檢疫做法有漏洞，應為全部免檢疫人士收集樣本接受病毒檢測。（資料圖片／盧翊銘攝）

政府專家：船員確診屬警號 免檢疫者同應接受病毒檢測

政府抗疫專家顧問團成員、香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌認為，現時毋須留樣本做病毒檢測的做法不理想，是明顯漏洞，因多地均受輸入個案影響，而船員來自不同國家，疫症全球大流行，歐美、南美甚至南亞國家目前仍爆發疫情，若有人留港期間外出消費或到食肆、酒吧消遣，已有機會將病毒帶出社區。

他建議政府應為全部豁免檢疫人士收集深喉唾液樣本做病毒檢測，以減低風險。若有人來自較高風險地區，如歐美、南美等國家，應要求他們留港期間逗留在酒店內檢疫，而若入境者由較低風險地區，如廣東省、澳門、台灣、泰國等抵港，則可以接受醫學監察。

▼新一輪限聚令放寬措施▼

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累計約8,000貨船船員獲免檢疫

運輸及房屋局回覆查詢時透露，由2月8日至6月21日，獲豁免的貨船船員類別人士約8000人，涉及的貨船屬於船務貨運公司。

運房局又稱，為確保環球貨物供應鏈暢通無礙並考慮到國際船運和船員的需要，同時豁免操作貨物的貨船船員，即他們只需進行醫學監察而不用接受強制檢疫，有關貨船亦可在港更換船員。期間，有關船公司須採取相關措施，包括提供直接交通安排予換班船員往來船隻及機場，以減少船員在社區的接觸。