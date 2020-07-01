確診9名船員曾入住　荃灣帝盛酒店：船員可用設施　4房務員有接觸

衞生防護中心昨（6月30日）公布，貨櫃船公司有9名外籍船員曾短暫留港，抵內地寧波後確診新型冠狀病毒肺炎，9人曾於6月21至24日入住荃灣帝盛酒店。 荃灣帝盛酒店今日（1日）表示，在預訂時已獲悉9名船員屬豁免強制檢疫人士，船員房間主要分佈三個樓層，房號則不便透露。船員可享用酒店設施，各船員被要求時刻戴口罩，而進入酒店時，亦必須量度體溫、填寫健康狀況和旅遊紀錄申報表。酒店透露，暫有4名房務員被列為密切接觸者。

9個確診船員當中，有6人由印尼、2人由希臘及1人由克羅地亞於6月21日至23日期間抵港。全部人抵港時申報沒有病徵。衞生防護中心表示，9人均為外籍男子，年齡介乎26至50歲。他們屬於豁免強制檢疫人士，在港期間，獲公司安排入住荃灣帝盛酒店，並無外出至其他地方。

房間分布三樓層 船員可享用酒店設施

荃灣帝盛酒店回覆傳媒查詢時透露，9名船員分別在6月21日、6月22日及6月23日入住，並於6月24日退房，房間主要分佈於三個樓層，房號不便透露。據衞生署指引，暫有4名房務員為密切接觸者。

酒店在船公司為船員預訂時經船公司獲悉９名船員屬豁免強制檢疫人士，他們可享用酒店設施；而船員入住期間使用餐廳服務時，酒店會嚴格遵守衞生署的防疫指引，包括每張餐桌之間須保持1.5米距離、並要求船員進入餐廳時必須佩戴口罩及先量體溫，而餐廳員工亦須佩戴口罩及提供消毒搓手液。

酒店又稱，各船員進入酒店時必須量度體溫，填寫健康狀況和旅遊紀錄申報表，更要求船員須時刻配戴外科口罩； 而退房後，酒店房務員亦會以醫療級別清潔劑Ecolab消毒清潔劑2.0徹底清潔房間及以其每天清洗冷氣系統的出風或回風咀及隔塵網，以減低社區傳播的風險。

酒店指，當值員工須時刻配戴外科口罩，並按工種為需要的員工安排額外防護裝備，包括護目鏡、保護袍及手套，酒店將密切關注疫情發展以適時作措施上的配合。

點擊下圖 看新一輪限聚令放寬措施（3/7 - 16/7）