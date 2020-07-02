新冠肺炎｜何栢良稱家居隔離有問題　建議政府租酒店作隔離設施

衞生署衞生防護中心公布，昨日（7月1日）本港新增28宗確診個案，包括一宗本地個案，46歲女患者的丈夫及兒子早前由美國返港並已確診。衞生防護中心懷疑病人透過家居接觸而被傳染。 港大感染及傳染病中心總監何栢良接受電台訪問表示，患者家人從外地返港，之後確診，凸顯家居隔離有問題，他又指現時仍實施限聚令的作用不大，沒有必要。

衞生署衞生防護中心公布，昨日（7月1日）本港新增28宗確診個案，包括一宗本地個案，46歲女患者是第1233宗個案，她的丈夫及兒子早前由美國返港，前日（6月30日）已確診。衞生防護中心認為病人或透過與丈夫及兒子的家居接觸而受感染，此個案會被列為與輸入個案有流行病學關連。

港大感染及傳染病中心總監何栢良接受電台訪問表示，患者家人從外地返港，之後確診，一家三口相繼確診，凸顯家居隔離有問題。他表示，現在本港疫情穩定，如果家居隔離不改善，問題陸續有來。

何栢良表示，患者家人從外地返港，之後確診，凸顯家居隔離有問題。（黃舒慧攝）

何栢良指出，現時其他國家持續有新增個案，外地疫情未見緩和，他擔心會再有更多輸入個案，特別是之後會有不少從印尼等地入境的外傭。他建議政府仿傚內地、澳門和新加坡，使用酒店作隔離設施，避免家居隔離。早前政府以酒店接近民居為理由，拒用酒店作隔離設施，他反駁：「屋企仲近民居。」何栢良又說，女患者在6月26日發燒，曾經看醫生但沒有對新型肺炎進行化驗，令人擔心。

對於至今仍實施的50人限聚令，他認為作用不大，沒有必要，「如果想做好，不是用限聚令」，他認為限聚令對市民的生活和活動做成障礙。

衞生署日前公布，有獲豁免檢疫、曾逗留本港的貨船船員抵達內地後，被驗出對新型肺炎呈陽性反應。何栢良認為事件反映出有漏洞，他不反對豁免強制檢疫，但要強調要做化驗。