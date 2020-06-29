統計處調查指近70萬港人想移民　逾3成揀大灣區、65歲以上佔最多

政府統計處今日（29日）出版《主題性住戶統計調查第71號報告書》，調查港人對粵港澳大灣區生活意向，結果顯示約有699,400名15歲及以上人士，有想過將來離開香港到其他地方生活包括居住或退休、工作或做生意、讀書或進修，佔所有15歲及以上人士的11.2%。而當中約266,200人有興趣將來到內地大灣區城市生活，佔所有有想過將來到香港以外地方生活的15歲及以上人士的38.1%，當中65歲上組群有60.1%，比率最高，其次是55歲至64歲人士，同樣有近6成。 值得注意是，調查期為去年4月至7月期間進行，結果未必完全反映現時實況。

統計署《主題性住戶統計調查第71號報告書》關係於香港人口在粵港澳大灣區生活的意向的主要結果顯示，於2019年4月至7月期間受訪的15歲及以上人士，有11.2%有興趣將來到內地大灣區城市生活，佔所有有想過將來到香港以外地方生活的15歲及以上人士的38.1%。（資料圖片）

統計署今日(29日)發表《主題性住戶統計調查第71號報告書》，講及香港人口在粵港澳大灣區生活的意向主要結果，調查於2019年4月至7月期間，訪問了約10 000個住戶，而受訪住戶內共二萬多名目標訪問對象，被抽選作個別訪問。

結果顯示，推算香港有699,400名15歲及以上人士，有想過將來離開香港到其他地方生活，包括居住或退休、工作或做生意、讀書或進修，佔所有15歲及以上人士的11.2%。而當中約266,200人有興趣將來到內地大灣區城市生活，佔所有想過將來到香港以外地方生活的15歲及以上人士的38.1%。

然而根據調查，約220,300人有興趣將來到內地大灣區城市居住或退休，約63,500人有興趣將來到內地大灣區城市工作或做生意，以及約7 200人有興趣將來到內地大灣區城市讀書或進修。其中65歲上組群有59.6%，比率最高，其次是55歲至64歲人士，佔55.2%，而年紀越輕的，到大灣區生活的興趣卻越低，15歲至24歲的組群只有13.8%，25歲至34歲的為18.7%。

六成65歲以上人士有意到大灣區生活

15歲及以上人士有想過將來離開香港到其他地方生活包括居住或退休、工作或做生意、讀書或進修，佔所有15歲及以上人士的11.2%。而當中約266,200人有興趣將來到內地大灣區城市生活，佔所有有想過將來到香港以外地方生活的15歲及以上人士的38.1%，當中65歲上組群有60.1%，比率最高，其次是55歲至64歲人士，同樣有近6成。

至於興趣低是否代不認識大灣區，根據統計調查結果，估計有極大部分的15歲及以上人士有聽說過粵港澳大灣區，比率達93.8%。對有聽說過粵港澳大灣區的人士而言，深圳、廣州及珠海是首三個最為人知曉的內地大灣區城市，而最為了解的分別是15歲至24歲25歲34歲、45歲至54歲及55歲至64歲組群，有96%或以上，最有興趣到大灣區生活的65歲上組群則有86.6%，比率已是各群組最低。

此外，極有興趣或頗有興趣將來到內地大灣區城市生活的15歲及以上人士中，教育程度達專上水平或以上的有19.9%、中學程度的為47.8%，最有興趣的是小學或以下程度人士，有66.8%，希望到大灣區生活的，主要因為家居、住宅面積較寬敞及消費水平較低。

有想過將來到香港以外地方生活，但沒有興趣將來到內地大灣區城市生活的15歲及以上人士，以及沒有想過離開香港到外地生活的15歲及以上的人士中，14.4%表示假如「提供與香港相近的醫療服務」，會增加他們到內地大灣區城市生活的興趣，其次是「香港醫療及福利可以在內地大灣區城市享用」及「提供跨境交通費津貼」，佔14.1%及13.2%。但值得一提的，調查期為去年4月至7月進行，當時剛好發生連串社會事件的開端。