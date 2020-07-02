限聚令｜場館放寬至八成入座　演出業協會指仍蝕本　促設支援基金

本港新型冠狀病毒肺炎疫情放緩，政府周二（6月30日）公布，7月3日起電影院或所有有現場表演的公眾娛樂場所人數限制，會由場地容納量一半放寬至80%。 演出業協會今日（2日）指，過去一年有超過300場次演唱會、世界巡迴演出需要取消或押後舉行，形容業界處於「前所未有嘅超級寒冬期」。而放寬安排雖有改善，但認為「每場少兩成對行業基本收支平衡都仲有風險」。協會促請政府政府盡早全面開放表演場館，並向業界提供支援基金，讓行業及從業員可全線復工復業。 被問到《港區國安法》生效會否擔心對業界有限制，演出業協會副主席許冰心回應指香港是法治社會，而《港區國安法》剛推出，很多細節都暫時未清楚，但強調業界全面復工復業是協會首位。

演出業協會主席陳淑芬形容業界處於「前所未有嘅超級寒冬期」。（余俊亮攝）

政府日前公布，公眾娛樂場所包括戲院、劇場等容納量放寬至不得超過座位數目80%，而同一行座椅中不可有一排連續多於16張座椅被佔用。

演出業協會主席陳淑芬今日表示，據協會統計，過去一年有超過300場次演唱會或世界巡迴演出需要取消或押後舉行，當中包括因示威衝突或疫情原因而須取消；許冰心則稱，取消場次帶來的損失是「無限」，包括令藝人行業、歌曲製作等亦受打壓。而疫情後協會多次向政府提出建議，惟只有部份得到回應，至今仍未能真工協助業界復工復業。

演出業協會副主席許冰心則稱，取消場次帶來的損失是「無限」，包括令藝人、歌曲製作等工作亦受壓。（余俊亮攝）

對於政府放寬入場人數限制至80%，許冰心回應指對不少表演而言，特別是中小型規模項目，「八成都隨時蝕本，未必達到收支平衡，又唔想將負擔轉嫁去觀眾」。許建議政府盡早全面開放場館，「唔好再唧牙膏式處理」，並預早通知業界。

許又指，政府早前政府回應業界訴求，如寬免上繳場租比例安排等，然而至今仍未落實，故促政府盡早推行。她又建議政府向業界提供支援基金，以協助業界盡快啟動演唱會項目。但被問到基金的細節，許指需先諮詢業界人士意見。

▼新一輪「限聚令」放寬措施▼

被問到預計最快可何時才有演出可舉行，許冰心指一個演出籌備期約為半年至九個月，相信現時有項目已作準備，短期內可復工。陳淑芬就稱，藝人開演唱會亦要視乎政府開放場館政策，「知道遲三個月會全面開就遲三個月先搞」。陳又表示，目前不少從業員因生計而須轉為送外賣、到物流公司工作等，希望政府可助業界「止血」。