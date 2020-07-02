曾有9名確診船員入住　帝盛酒店指密切接觸房務員無病徵

衞生防護中心於6月30日公布，貨櫃船公司有九名外籍船員曾短暫留港，抵內地寧波後確診新冠肺炎。患者於6月21至24日入住荃灣帝盛酒店，抵港時申報沒有病徵。 荃灣帝盛酒店回應指，暫時僅四名房務員為密切接觸者，他們全部沒有出現病徵。

酒店︰船公司因應房價優惠 確定每次合作

衞生防護中心表示，九人均為外籍男子，年齡介乎26至50歲，屬於豁免強制檢疫人士，在港期間獲公司安排入住荃灣帝盛酒店，並無外出至其他地方。

荃灣帝盛酒店回應查詢透露，據衛生署指引，暫時僅四名房務員為密切接觸者，沒有出現病徵。但酒店未有回應四人目前的身體情況，以及是否正在接受隔離。

酒店指，船公司會因應酒店提供的房價優惠，確定每次合作，但強調以確保員工及其他住客的健康安全為首任。當船員進入酒店時，亦須量度體溫，填寫健康狀況和旅遊紀錄申報表，亦要求時刻配戴外科口罩。

而船員在退房後，酒店職員亦醫療級別清潔劑徹底清潔房間，每天清洗冷氣系統的出風、回風咀及隔塵網。

而昨日（1日）有記者到酒店視察時，不需探熱已可進入酒店。酒店回應指，已實行一系列額外措施，例如安裝多部空氣淨化器、每日清潔及消毒公共地方及設施至每小時一次、向客人供應搓手液及補充服務以外出使用。而當值員工亦須接受體温量度，時刻配戴外科口罩，並按工種安排額外防護裝備如護目鏡、保護袍及手套。

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