口罩｜物流署買虛假說明Medicom口罩涉款1520萬　透露貨源自上海

海關早前接獲舉報，發現有提供給物流署的口罩違反《商品說明條例》，拘捕兩男兩女。物流署今日（2日）回應事件，指3月時以1,520萬元向一間本地貿易供應商，直接購買聲稱來自上海、達ATSM F2100的第一級別的外科口罩共約670萬個，惟其後知悉海關因該批口罩懷疑附有虛假商品說明而進行調查後，隨即停止向該供應商發放餘下的應付貨款。 物流署現時已將有關事宜轉介警務處，另已撤銷與該供應商的採購合約，並會向該供應商追討損失及賠償。

海關上月接獲一家口罩代理商舉報，指稱有供應商向物流署供應懷疑附有虛假製造商聲稱的外科口罩。（羅君豪攝）

海關今日召開記者會指，就一宗供應商向物流署供應懷疑附有虛假商品說明外科口罩的案件進行調查，兩間涉案供應商及物流公司，共四名董事及職員因涉嫌違反《商品說明條例》被捕。

物流署發言人在晚上補充，指批口罩於今年3月以直接購買方式向一間本地貿易供應商購入，當時供應商聲稱涉案口罩來自上海，產品規格符合ASTM的口罩標準F2100的第一級別，加上能夠向物流署提供文件作佐證，故獲批出口罩採購合約。

6月收到約670萬個口罩 轉介警方跟進 已停發放餘額

截至6月，該供應商共向物流署提供約670萬個涉案口罩，並收取約1,520萬元。物流署曾要求該供應商提交測試報告，署方早前曾將涉案口罩樣本交認可化驗所測試，結果顯示涉案口罩樣本的細菌菌落總數，無超出標準上限。不過，當物流署知悉海關因該批口罩懷疑附有虛假商品說明而進行調查後，便停止向該供應商發放餘下的應付貨款，以及停止接收尚未送達的口罩。

物流署懷疑該供應商曾提交虛假文件，遂將有關事宜轉介警務處。由於有關個案已轉交相關執法部門跟進，現階段物流署不透露與該供應商有關的資料。

312萬個口罩已經分發 社署再轉送安老和殘疾人士院舍

物流署曾向11個政府部門分發約312萬個涉案口罩，主要為社會福利署、紀律部門及食物環境衞生署。根據社署資料，社署曾將有關口罩分發予安老和殘疾人士院舍。

物流署發現涉案口罩可能有問題時，已隨即通知有關部門停止使用，並安排回收。經初步點算，物流署預計回收的涉案口罩的數目約158萬個。物流署會將所有回收的涉案口罩，以及現時倉存約359萬的涉案口罩，全數轉交海關處理。

物流署會就直接採購的口罩加強抽查，增加抽樣檢驗的數目或項目。署方又指，未來採購口罩時，如時間及市場上的供應情況許可，會一如既往要求供應商提供口罩樣本、製造商承諾書及產品檢測報告以方便評審。