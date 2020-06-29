口罩肺炎｜九巴四個地點設口罩自動售賣機　每包10個售20元

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九巴母公司載通國際3月時曾宣布自行生產口罩，到今年6月時，九巴正式向員工派發自家製口罩。今日（29日）九巴再宣布，會發售自家製造的口罩，於大欖隧道轉車站、紅磡海底隧道收費廣場、屯門公路轉車站等，設置口罩自動售賣機，每包共10個，售價20元。

九巴設口罩自動售賣機。（九巴圖片）

九巴早前已宣布，購買九巴月票可免費獲贈口罩一盒。九巴今日再宣布，為應對新型冠狀病毒疫情，現進一步推出口罩自動售賣機，分別於大欖隧道轉車站（往元朗方向）、紅磡海底隧道收費廣場（往港島方向）、屯門公路轉車站（往屯門方向）及屯門公路轉車站（往九龍方向）等地方設置，其中前三者已經正式啟用，餘下的最快明日（30日）啟用。九巴指，每包口罩共10個，售價20元。

另外，九巴稱會增加在車廂內放置消毒潔手啫喱，由現時500輛巴士，增至1,000輛，當中包括部分市區路線，預計7月內完成。九巴又稱，已完成改裝超過200部雙層巴士的車窗，當有需要時，可安排打開通風口，讓車外的空氣進入。

四個設自動售賣機地點：

大欖隧道轉車站（往元朗方向）

紅磡海底隧道收費廣場（往港島方向）

屯門公路轉車站（往屯門方向）

屯門公路轉車站（往九龍方向，最快6月30日投入服務）

九巴口罩詳情：

- 三層外科成人口罩

- 一包10個，售價每包$20

- 17.5厘米 X 9.5厘米

- 細菌過濾效率（BFE）及微粒子過濾效果（PFE）達至少95%

- 過濾層採用MBPP白色熔噴無紡布

- 三層物料有效阻隔飛沫和細菌

- 不含人造玻璃纖維及合成乳膠

- 符合ISO14644-1 Class 8 的十萬級潔淨無塵車間所生產

- 香港製造

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