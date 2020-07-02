口罩｜網民發現政府派的口罩掛耳帶長短不一　業界質疑監管差

政府早前宣布，由本周二（6月30日）起，向全港每個住址派發一包10個的成人口罩，相關口罩是政府在「本地口罩生產資助計劃」下首批採購的口罩。政府當時稱，希望與民共享，同心抗疫，不過有網民表示，收到後發現口罩兩邊的繩子長短不一，形容為「大細耳仔」。 有業內人士向《香港01》透露，口罩機運行不順暢時，確會出現口罩帶長短不一的問題，但生產時應要有工人監測。而工序完成後，亦有品質監管，理應可防止問題口罩流出市面，質疑監管質素差。《香港01》就正問題向相關政府部門查詢。

有網民收到口罩後，發現口罩帶長短不一。（Facebook香港突發事故報料區圖片）

有網民於Facebook群組發帖指，收到政府送出的口罩，但出現口罩掛耳帶長短不一的問題，形容為「大細耳仔」，希望可退貨或更換。根據其相片，明顯其中一邊的口罩掛耳帶較短。有網民留言，擔心口罩屬「次貨」。

有口罩業界人士向《香港01》透露，情況其實並不罕見，但絕對可以避免。該人士表示，口罩掛耳繩有彈性，但製作時繩子或會因不同原因被卡着，例如有外物阻礙，口罩機就只是拉址繩子，而繩子實際未夠所需長度，結果繩子焊接到口罩時，就出現「短耳」的情況。他又指，根據該網友的照片，其實口罩的焊接位亦未對齊。

他表示，機械始終有運行不順暢的時候，情況並不罕見，但有工人監察過程；完成後亦有保質監管，理應可防止問題口罩流出市面，質疑監管質素差。

政府於6月25日公布，由6月30日起，透過香港郵政免費派送口罩，至全港每個住宅地址，每戶一包，內附10個即棄成人口罩，強調派送安排以便民為主，市民毋需預先登記，覆蓋全港大約二百八十八萬個住宅地址。政府又稱，口罩是「本地口罩生產資助計劃」下首批採購的口罩。