海賊王路飛口罩扣　橡膠手臂幫你減輕耳仔痛　附免費 3D 模組下載

【海賊王路飛口罩扣】全球似是有第二浪疫情發生，保持個人衛生上仍不能掉以輕心，而戴口罩的情況更要持續多一段時間。不過，長期戴口罩時，口罩繩會為耳朵帶來壓力，甚至感到疼痛，這時候其實可以使用口罩扣舒緩問題。如果你是海賊王粉絲，ARTPRESTO 提供的免費口罩扣除實際作用外，更是一件官方推出的特別收藏品。

BANDAI 出品口罩扣

BANDAI 旗下的 ARTPRESTO 公司因應疫情下的需要，在網上提供路飛口罩扣的 3D 模組。雖然看上去是裝飾作用，但其實口罩扣能有效減輕綿繩勒緊耳背的不適，減少耳朵的負擔和疼痛，對長期使用口罩的人士幫助極大。因此非常適合疫情下，每日都要長時間戴口罩時使用。

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3D 打印路飛口罩扣

與日本 ZERO STUDIO 設計的口罩扣，用上《ONE PIECE 海賊王》主角路飛的特色，伸長橡膠手臂幫用家拉住口罩繩，路飛的模型也非常精緻，這樣可愛又實用的免費產品，可說是粉絲必有的《ONE PIECE 海賊王》周邊。ARTPRESTO 提供的3D 模組雖是免費，但也需要用家自行到官網下載，並使用 3D 打印機製作，3D 模組（STL 格式）限時一個月免費（約到 7 月尾）。

免費 3D 跳飛模組下載（STL 格式）

↓↓↓放大下圖睇用家實際打印出來的路飛口罩扣↓↓↓

粉絲實際做出的成品

Twitter 上已經有很多粉絲，利用 3D 打印機製作出來，不論是實際功能和外觀，都與官方的宣傳圖片相當接近。如果有 3D 打印機的粉絲，不妨在家嘗試製作。

海賊王路飛口罩扣免費下載網站（按此進入）