郭榮鏗認同馬道立聲明　梁美芬：撐反修例法官亦不應審相關案件

區域法院法官郭偉健上月處理將軍澳連儂牆斬人案，在判刑中批評示威者作「文革式」的極端行為，而被告主動自首、願承擔罪責是「情操高尚」，判詞引起爭議。 終審法院首席法官馬道立今日（25日）發聲明，指法官必須避免就社會具爭議或可能訴諸法院的議題，非必要地在公開場合，包括在判辭中發表任何意見，尤其是政見。聲明指，郭偉健暫時不應審理任何涉及類似政治背景的案件。 法律界立法會議員郭榮鏗表示，非常同意馬道立所言，司法人員應謹言慎行，他一直寄語各位法官、司法人員小心言論。他又指，今次就法官措辭字眼發聲明的做法非常罕見，反映事態嚴重性。立法會司法事務委員會主席梁美芬指，反修例事件中曾匿名或公開表態的法官，以及曾加入政黨的法官，都應避免參與審議相關案件。

終審法院首席法官馬道立指，法官必須避免就社會具爭議或可能訴諸法院的議題，非必要地在公開場合，包括在判辭中發表任何意見，尤其是政見。（資料圖片/李澤彤攝）

郭榮鏗表示，司法人員在判詞中，加諸個人的政治看法，令公眾認為他判案時偏頗，是大大傷害了法院在眾人心目中持平的印象，「Justice must not only be done, must be seen to be done.」（正義不止要實行，更要讓公眾看得到其實行。）

他相信馬道立今次發聲明，是因為意識到郭偉健的判詞，影響到公眾對法院形象的影響。他強調，司法人員不可被政治取態影響到判詞內容，是簡單道理，雖然法官正常都會有個人政治立場，但與審案及其職能完全無關。

經民聯議員梁美芬回應指，有不少市民要求她跟進在反修例事件中，有三位匿名法官及一位法官開名高調表達政見。她表示，當時該名開名的法官只是被司法機構勸喻，委員會上將跟進曾高調表達政見的法官，應讓公眾釋懷，讓他們不會參與相關案件的審訊，亦有曾高調在某社會議題發聲的法官，是否都會避免參與相關案件。

梁美芬指，曾有法官匿名表態反修例，認為他們不應審相關案件。（盧翊銘攝）

律師遭圍毆 郭榮鏗：對律師會立即譴責感震驚

她認同司法人員的政治立場不應公開、高調表達，希望馬道立的聲明發出後，以往曾高調表達政治立場的法官，或曾加入政黨，後來才加入司法機構的人，未來將不處理相關的政治案件。她亦希望司法機構可訂出原則，讓曾高調表態的法官避免參與相關審議。

對於律師會會員陳子遷昨日在銅鑼灣街頭被圍毆「私了」，郭榮鏗表示，希望該律師盡快康復，向他致以慰問，但對律師會立即發聲譴責感到震驚。他提到，早前有失明律師被警察歧視，亦有律師在車上播音樂被拉出車，質疑當時律師會為何沒有立即發聲明譴責。