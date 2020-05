郭榮鏗認同馬道立聲明　梁美芬：撐反修例法官亦不應審相關案件

區域法院法官郭偉健上月處理將軍澳連儂牆斬人案,在判刑中批評示威者作「文革式」的極端行為,而被告主動自首、願承擔罪責是「情操高尚」,判詞引起爭議。 終審法院首席法官馬道立今日(25日)發聲明,指法官必須避免就社會具爭議或可能訴諸法院的議題,非必要地在公開場合,包括在判辭中發表任何意見,尤其是政見。聲明指,郭偉健暫時不應審理任何涉及類似政治背景的案件。 法律界立法會議員郭榮鏗表示,非常同意馬道立所言,司法人員應謹言慎行,他一直寄語各位法官、司法人員小心言論。他又指,今次就法官措辭字眼發聲明的做法非常罕見,反映事態嚴重性。立法會司法事務委員會主席梁美芬指,反修例事件中曾匿名或公開表態的法官,以及曾加入政黨的法官,都應避免參與審議相關案件。

郭榮鏗表示,司法人員在判詞中,加諸個人的政治看法,令公眾認為他判案時偏頗,是大大傷害了法院在眾人心目中持平的印象,「Justice must not only be done, must be seen to be done.」(正義不止要實行,更要讓公眾看得到其實行。)

他相信馬道立今次發聲明,是因為意識到郭偉健的判詞,影響到公眾對法院形象的影響。他強調,司法人員不可被政治取態影響到判詞內容,是簡單道理,雖然法官正常都會有個人政治立場,但與審案及其職能完全無關。

經民聯議員梁美芬回應指,有不少市民要求她跟進在反修例事件中,有三位匿名法官及一位法官開名高調表達政見。她表示,當時該名開名的法官只是被司法機構勸喻,委員會上將跟進曾高調表達政見的法官,應讓公眾釋懷,讓他們不會參與相關案件的審訊,亦有曾高調在某社會議題發聲的法官,是否都會避免參與相關案件。

她認同司法人員的政治立場不應公開、高調表達,希望馬道立的聲明發出後,以往曾高調表達政治立場的法官,或曾加入政黨,後來才加入司法機構的人,未來將不處理相關的政治案件。她亦希望司法機構可訂出原則,讓曾高調表態的法官避免參與相關審議。

對於律師會會員陳子遷昨日在銅鑼灣街頭被圍毆「私了」,郭榮鏗表示,希望該律師盡快康復,向他致以慰問,但對律師會立即發聲譴責感到震驚。他提到,早前有失明律師被警察歧視,亦有律師在車上播音樂被拉出車,質疑當時律師會為何沒有立即發聲明譴責。