馬道立發聲明　葛珮帆：反映司法權構偏頗　其他投訴石沉大海

立法會司法及法律事務委員會今天（25日），討論處理針對法官及司法人員行為的投訴機制。會上多名議員提到終審法院首席法官馬道立今天就法官郭偉健發表的聲明，民建聯葛珮帆批評馬道立的做法，反映司法機構處理手法非常偏頗，提到很多市民投訴司法機構聘請前公民黨區議員區慶祥擔任法官、高院法官李瀚良參與反修例聯署，惟這些投訴卻石沉大海，批評司法機構做法手法不一、損害司法機構公信力。 司法機構政務處劉嫣華回應時表示，司法機構公平公正處理投訴，對於有市民對法官的投訴，必定會作出調查和回覆。

民建聯周浩鼎指出，馬道立就郭偉健在判案時所說的說話嚴肅跟進，認為馬道立應以同一把尺，處理其他事件。（盧翊銘攝）

葛珮帆發言時稱，市民非常關心司法機構運作，市民對機構抱有期望，希望機構能夠維護公義，惟很多投訴法官的個案均石沉大海，包括投訴李瀚良參與反修例聯署、聘請前公民黨區議員區慶祥擔任法官、3名法官匿名接受外國傳媒訪問等，質疑馬道立只就郭偉健事件發聲明，做法偏頗。

葛珮帆又指，法官同情被告並非首次出現，例如在家暴案件，一名被丈夫虐打的女性還手毆打丈夫，法官也會同情這些女性，質疑為何首席法官不發表公開聲明回應其他投訴。

民建聯周浩鼎指出，馬道立就郭偉健在判案時所說的說話嚴肅跟進，認為馬道立應以同一把尺，處理其他事件，質疑為何李瀚良參與聯署，司法機構只向他發出勸告。

劉嫣華強調，司法機構公平、公正處理投訴。她指出，根據投訴機制，不能處理涉及審案作出的司法決定，至於就法官行為的投訴，如有市民對法官的投訴，必定會作出調查和回覆。就郭偉健事件，劉嫣華指馬道立已發表聲明，沒有補充。

劉嫣華重申，現時沒有任何一名法官屬於任何政黨，又指任命法官是根據《基本法》九十二條和司法人員推薦委員會的推薦，首席法官亦早已重申法官不應涉及政治活動和團體之中，強調現行機制行之有效，包括要求有關法官避席等安排。

委員會主席、經民聯梁美芬對馬道立發出的聲明表高與，因馬清晰指出法官不能表達政治意見。她又針對匿名法官接受傳媒訪問的一事發言，認為司法機構有必要調查事件，若發現這些匿名法官並不存在，應以司法機構名義發聲明作出澄清。