蔬果含微塑膠　蘋果最嚴重每克19萬件　綠色和平促超市訂減塑目標

「每日一蘋果，醫生遠離我」是大家從小聽聞的說話。然而有外國科學研究發現，多款新鮮蔬果含有微塑膠，當中蘋果受污染情況最嚴重，每克更含有逾19萬件。 環保團體綠色和平認為，源頭或是微塑膠污染的水源或泥土；加上超市等為食物加上即棄塑膠包袋，表面有機會黏上大量由包裝碎裂而成的微塑膠。綠色和平促請超市必須盡快訂立長遠的減塑目標和時間表，積極推動裸裝或以可循環使用的容器來取代即棄塑膠。

繼海鮮、食水、海鹽等驗出含有微塑膠後，意大利卡塔尼亞大學早前進行研究，檢驗從超市、街市等購入的蘿蔔、生菜、蘋果和梨等多種常見蔬果，結果發現全部均含有微塑膠。當中蘋果被驗出含有最多微塑膠，每克平均含有19.5萬件；梨亦被驗出平均每克含有18.9萬件微塑膠；蔬菜方面，西蘭花及蘿蔔每克平均亦含有超過10萬件微塑膠。

綠色和平引述另外兩份研究指，微塑膠可從生菜及小麥根部吸收微塑膠，進入植物，以及納米塑膠可累積在泥土生長的植物根部。綠色和平項目主任陳可淳直言：「現在咬一口蔬果，便有機會把大量微塑膠吃進肚內」。

陳可淳直言「現在咬一口蔬果，便有機會把大量微塑膠吃進肚內」。（資料圖片）

超過一半蔬果塑膠包裹是超市自行加上

陳認為要減緩日益加劇的塑膠污染，企業必須立即源頭減廢，而超市正正是「派膠重災區」之一，亦是本港塑膠包裝垃圾流入海洋的其中一個主要來源。她又指，早前綠色和平調查亦發現逾80%超市食品被即棄塑膠包裹，當中超過一半更是超市自行加上，令食物表面有機會黏上大量由包裝碎裂而成的微塑膠。

陳可淳促請超市必須立即從源頭減少使用即棄塑膠，包括優先淘汰難以處理的即棄塑膠如PVC、發泡膠等；並設立裸買補充站及提供走塑優惠，向顧客提供不同程度的全方位走塑方案。