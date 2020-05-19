超市走塑成績表全不合格　「包膠」嚴重　卸責「香港人未ready」

超市商品「包膠」問題嚴重，環團綠色和平公布《香港連鎖超市走塑評級報告》，為本港七大集團旗下超市派成績表，發現所有超市「走塑」表現「肥佬」。 包括惠康及Market Place by Jasons的牛奶公司集團，擁最多分店，全港逾320間，但在100分滿分中僅得15.5分，報告指其着重減輕部份產品的即棄塑膠包裝重量，綠色和平批評其治標不治本及「走歪路」，亦未落實具體創新走塑政策，走塑資訊透明度低，促龍頭超市集團之一的牛奶公司集團急起直追，帶領業界卸走無謂包裝。

在超市購買食材煮一頓菜，隨時產生數十件即棄塑膠垃圾。（綠色和平提供）

是次報告對象分別是屈臣氏集團（包括百佳、Fusion、Taste、International、Great等）、牛奶公司集團（包括惠康及Market Place by Jasons等）、一田、Aeon、City’ super、Marks & Spencer及華潤萬家。評分準則包括走塑政策、減塑措施、倡議與創新及資訊透明，會按照超市的公開資料（包括官方網站、年報及媒體報道），以及綠色和平去年8月向連鎖超市品牌管理層發出問卷，綜合檢視表現及評分。

牛奶公司集團 只著重減輕塑膠重量

調查發現，分店總數是全港之冠的牛奶公司集團只得15.5分，雖然已制訂內部員工使用包裝指引、店內停止提供即棄塑膠餐具及停售含微塑膠的沖洗性產品、研究如何減少部分蔬果包裝，但只是治標不治本方案，無提出整體減少即棄塑膠使用量計劃，亦沒有鼓勵自攜容器優惠。綠色和平項目主任陳可淳表示，「減（膠）到幾輕都係膠」，若只著重減輕塑膠包裝重量是在「走歪路」，直言「懶懶閒遲早被走塑潮流淘汰」。

同是蘋果，在同一超市有包膠及不包膠選擇。（綠色和平提供）

最高分屈臣氏集團 僅得27.1分

至於最高分是屈臣氏集團，有成立負責與供應商制定走塑包裝指引的工作小組、在自家品牌設立使用對環境友善的包裝指引、提供自攜容器優惠，亦願意提供部分即棄塑膠製品的銷售量及主動公開裸賣蔬果試行計劃成效等，但整體只有27.1分。

陳可淳認為，金鐘太古廣場的GREAT超市新增「裸買補充站」是好事，集團亦指會擴展計劃，但暫未提供進一步細節，亦未能提供具體全面走塑時間表及目標，或塑膠使用量，無法估算現行政策節省多少塑膠。她舉例，台灣家樂福早已實施環保袋共享政策，若顧客忘記自備袋，可支付按金租用環保袋，30天內於指定商店退還，購物袋由洗衣公司清洗，再送回超市備用，既不會減少顧客方便度，亦達致減塑。她又指，愉景灣Fusion亦有試行共享環保購物袋，質疑為何不能推廣至所有分店。

一田有提供全面塑膠包裝使用量

排名第二的一田（16.7分），在店內沒擺放平頭保鮮膠袋及在店外設有紙包飲品回收箱，也提供裸裝貨品銷售，及是唯一有提供全面塑膠包裝使用量的超市。陳可淳指出，一田稱使用生物可降解膠袋，但只是令膠袋更易碎裂成微塑膠，帶來更嚴重環境污染。

其餘超市沒有回應綠色和平是次問卷調查，只能透過網上有限公開資料評分，僅獲0至1.9分。

有超市會用果網再加保鮮紙，一層又一層包裹蔬果。（綠色和平提供）

超市歸咎「香港人係咪ready？」

環團近年持續監察超市用膠情況，未見有全面淘汰即棄塑膠製品目標，並以「香港人係咪ready？」（香港人是否準備好）、「香港天氣潮濕，要包多啲膠」等為藉口，陳可淳認為超市「包膠」多為了營運上的便利，若「包膠」是為防疫，已有研究稱新冠肺炎病毒可在塑膠表面存活三日，「物料無辦法保障大家安全，最緊要洗手及清洗乾淨」。

陳可淳表示，疫情下市民無可避免製造防疫用的塑膠垃圾，但在䐟買食材和日用品時仍可選擇走塑，亦希望作為龍頭的超市盡快負起企業責任，帶領行業卸走無謂包裝。

環團綠色和平公布《香港連鎖超市走塑評級報告》，為本港七大集團旗下超市派成績表，發現所有超市「走塑」表現「肥佬」。（勞敏儀攝）

超市成績表 超市 整體得分

(滿分100) 走塑政策 減塑措施 倡議及創新 資訊透明度 屈臣氏集團 27.1 26% 24% 26% 36% 一田 16.7 14% 10% 20% 32% 牛奶公司集團 15.5 11% 15% 13% 23% City’ super 1.9 2% 2% 3% 1% Aeon 1 2% 0% 0% 3% 華潤萬家 0 0% 0% 0% 0% Marks & Spencer 0 0% 0% 0% 0% 註：City’ super、Aeon、華潤萬家及Marks & Spencer沒有回應綠色和平問卷調查，只能透過網上有限公開資料評分 資料來源：綠色和平

惠康預計塑膠用量年內將減少25%

惠康回覆指出，正逐步於新鮮食品中心及店舖內減少使用塑膠包裝，亦與供應商實踐惜物及減廢，年內以減少180萬件新鮮產品上的塑膠包裝為目標，亦預計店舖塑膠用量年內將減少25%。發言人認為，是次調查未能反映惠康今年減塑工作。

綠色和平昨日（18日）亦收到惠康「走塑」措施補充資料，評估後認為總分可加至19分，但認為進步空間仍很大，鼓勵其加快減少用膠步伐。

百佳回覆指，自去年5月底已於3間本地大學校內分店試行減塑措施，並將店內大部份新鮮蔬果轉做散裝銷售，已節省約3.3萬件塑膠包裝，現已將試行計劃延伸至共9間店舖；亦於2間分店推出「環保袋共享」計劃，現已延伸至13間店舖，並正積極與供應商合作尋找減少塑料包裝而不損害產品質量方法。

一田：疫情令市民對食品包裝要求增加

一田回覆表示，自去年年底已安排新蒲崗店作試點，在保障食品質素前題下，選出部份生果免去包裝及獨立出售；但礙於疫情，市民對食品包裝要求增加，故暫緩推展有關計劃，待疫情好轉會繼續推展；另已安排6月份起陸續更換可降解膠袋。