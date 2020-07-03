自由黨張宇人：全港學校應裝CCTV監察教學　蔡若蓮：須考慮合法性

立法會教育事務委員會今早（3日）召開會期最後一次會議，審議幼稚園、中小學教科書及教材編製議程。自由黨議員張宇人在會上批評，教育界通識科出現問題，校本管理及局方的重點視學亦未能處理解決，提議全港學校應安裝閉路電視，無時無刻記錄教師的教學，「睇下有冇照教材講、有冇擺政治嘅因素、有冇顛覆國家政權嘅言論。」教育局副局長蔡若蓮指，安裝閉路電視要考慮必要性、合理性及合法性，一般學校是為防止罪案而裝設閉路電視，若要以此處理教學問題必須審慎。

自由黨議員張宇人批評，教育界通識科出現問題，校本管理及局方的重點視學亦未能處理解決，提議全港學校應安裝閉路電視。（梁鵬威攝）

立法會教育事務委員會今早開會討論幼稚園、中小學教科書及教材編製議程，泛民不滿主席葉劉淑儀在無諮詢議員下加插今次議程，提出先處理規程問題，其間有議員走到主席台，最終有四人被驅逐離場。

期後會議繼續討論議程，自由黨議員張宇人批評，教育界通識科出現問題，校本管理及局方的重點視學亦未能處理解決，提議全港學校應安裝閉路電視，無時無刻記錄教師的教學，形容做法不關乎個人私隱，「睇下有冇照教材講、有冇擺政治嘅因素、有冇顛覆國家政權嘅言論。」民建聯蔣麗芸在會上亦支持張的建議，「為孩子做啦！」金融界立法會議陳振英則建議局方成立教材的交流平台，供家校會審查。

教育界議員葉建源批評，年輕人上街示威被捕非因教育出現問題，而是源於社會不公、政府不聆聽民意、警察濫權等。他批評，教育界受到政治壓迫，教師個人言論被指專業失德，令教育界無法做好專業工作。

教育界議員葉建源批評，年輕人上街示威被捕非因教育出現問題，而是源於社會不公、政府不聆聽民意、警察濫權等。（梁鵬威攝 )

教育局副局長蔡若蓮表示，一般而言，學校是為了防止罪案去而安裝閉路電視，裝設的決定亦要考慮必要性、合理性及合法性，包括是否符合《個人資料（私隱）條例》。她指，理解大眾關心學生學習，以及對教材偏頗的關注，但安裝閉路電視去處理教學問題有必要審慎。蔡又指，現時社會情況複雜，教育界面對好多挑戰，未來會加強價值教育，培養學生守法精神；亦指教師專業非常重要，在教學及道德操守上要嚴以律己，局方就教師專業失德、教材偏頗的個案會嚴肅跟進。