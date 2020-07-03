港版國安法│撐警大聯盟發慰問受傷警　並促醫管局懲違反守則醫護

7月1日遊行中，有一名警員下午在銅鑼灣高士威道近維園外制服示威者時，被短刀從後刺中，左肩流血受傷。撐警大聯盟今日（3日）下午在觀塘警署「慰問受傷警員及嚴懲黑心醫 護」集會，有數十人參加；及後一行人亦到醫管局，他們手持橫額，高呼口號，要求醫管局將發表不當言論醫護人員「釘牌」。

聯盟成員蔡先生發言，慰問受傷警員。（袁澍攝）

撐警大聯盟今日(3日)下午在觀塘警署發起集會，有約數十名成員參加，他們舉起標語，高叫口號支持警察。撐警大聯盟成員成員蔡先生表示，七一本是慶祝回歸的日子，但卻見到有警員受傷，許多市民感覺心痛。他們又特別為早前被示威者刺中受傷的「爆爆sir」加油。

負責人指，是次集會約有40多人報名參加，惟現場亦有自願出席的市民，撐警大聯盟送上聯署慰問信、果籃、燕窩等，警方有代表接過。負責人稱集會已經事先通知警署，「唔超過50人不用申請不反對通知書」。

撐警人士於醫管局門前集會。（黃穎津攝）

「撐警大聯盟」在觀塘警署慰問受傷警察後，隨即前往醫管局繼續「慰問受傷警員及嚴懲黑心醫護」集會。他們手持橫幅，高呼口號，要求醫管局將涉事醫護人員「釘牌」，「還醫管局一個清泉，還香港一個樂土」 。

撐警大聯盟表示，有醫護人員就警察受傷一事於社交網站上發表不當言論，將政見放於傷者之前，違反醫德。負責人表示，希望透過集會為受傷警察爭取公義，討回公道。有參與集會市民認為，涉事醫護違反專業醫生守則，令盡忠職守的前線醫護蒙羞，希望醫管局查出涉事醫護人員，清除毒瘤，重建市民對醫護人員的信心。

醫管局代表(右)接信。（黃穎津攝）

曾多次參與撐警集會的召集人張美芬女士表示，醫護人員應是「仁心仁術」、「有愛心」，她對醫護人員在網上發表的言論感到恐怖。她希望所有醫護人員都要恪守誓言，並促請醫管局主席嚴懲涉事醫護。其後醫管局有派代表接信。