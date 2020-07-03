港版國安法｜梁美芬：癱瘓議會不能接受　35+違《基本法》原意

《港區國安法》中訂明嚴重干擾政權機關均違反顛覆國家政權罪，有指條文針對民主派於議會拉布、以及35+目標否決所有政府議案度身訂造。 立法會司法及法律事務委員會主席、經民聯梁美芬今日（3日）接受傳媒提問時表示，不能只看單一事件，要視乎拉布的意圖及行動，認為議員可以對單一議案表示不滿，但破壞、癱瘓及干擾議會進行則不能接受。她又批評，35+講明否決所有政府議案及其背後目的，違反《基本法》原意。

對於《港區國安法》出台數日尚未有英文譯本，梁美芬指，國安法為全國性法律，中央表明應以中文版為準，英文譯本亦需待中央政府完成。

「光復香港、時代革命」被禁 郭榮鏗批以言入罪

港府昨晚（2日）發表聲明，指口號「光復香港、時代革命」有港獨或顛覆國家政權的含意。基本法委員會副主任譚惠珠今早接受電台節目訪問時質疑，去年區議會選舉多名候選人以此口號作為政綱，卻未由因此被取消資格，感覺當局「走漏眼」。梁美芬同意有關說法，認為該口號提出的環境性質，可以理解為與倡議自決有關，超出「一國兩制」的底線，選管會當時不可能放行。

公民黨郭榮鏗則批評政府以言入罪，國安法條文保障港人國際公約下的表達及言論自由，政府卻強行將一些口號解讀，無法治可言。被問到會否擔心被秋後算賬，郭榮鏗指，現時香港任何事都可發生，不能評估當局會如何運用權力，扼殺港人的基本自由。