通識教科書「自願送審」八套獲教育局介紹　英資培生港公司退出

教育局2019年底推高中通識書的「自願送審」計劃，不按建議修訂的書目將不獲官網介紹。教育局早前公布，共有7間出版社、涉及10套教科書參與諮詢服務，惟教育局今日（3曰）公布完成審核書單中，只有6間出版社、共8套通識教科書。 英資培生教育出版（亞洲）有限公司的兩套通識教科書不在名單之內。教育局回覆稱，個別出版社因商業考慮退出，又指涉事出版社已通知學校，請學校按考慮選用其他已接受服務並修訂的通識教科書。

教育局去年9月公布設立高中通識科教科書「專業諮詢服務」。（資料圖片）

教育局去年9月公布，設立高中通識科教科書「專業諮詢服務」，要求7間「自願參與」的出版社，在10月前向教育局提供有關教科書。至今年3月，教育局稱已完成10套教科書的閱覽，透露出版社正修訂有關內容。

然而，教育局最新在網上公布的名單中，初步完成「自願參與專業諮詢服務」出版社及高中通識教科書只有6間出版社、共8套書獲批。當中包括齡記、雅集、時信、現代教育、香港教育圖書及明報教育。

教育局：有出版社因商業考慮退出

為何10套送審，只有8套列入名單？教育局發言人回覆，原有7間出版社參與諮詢服務，涉及10套教科書，惟個別出版社因商業考慮退出，令最終只有6間出版社的8套教科書完成審閱。教育局稱，據知涉事出版社已通知學校，按需要選用其他有參與「送審」的教科書，「請學校按需要考慮選用其他已接受專業諮詢服務並作修訂的通識教育科『教科書』。」

教育局預計，出版社下月中可以「修訂列表」形式，在網頁上載修訂內容，讓師生知悉；而出版社亦可按需要編印修訂版本，加入修訂內容。教育局重申，會參考是次經驗，考慮加強高中通識科的質素保證措施，包括研究課本送審的可行性。

教協副會長兼通識科老師田方澤直言，絕大部分學校已編好下學年的書單，7月才公布是太遲，加上經修訂的內容尚未正式出爐，估計不少學校下學年將沿用2018/19年的舊版本。