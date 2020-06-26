通識檢討料下半年交報告 　楊潤雄：立國安法後會加入相關課程

特首林鄭月娥早前表示，今年內將交代如何處理通識教育科，被指教育絕非「無掩雞籠」。教育局局長楊潤雄今日（26日）出席活動後見傳媒，預計學校課程檢討專責小組將於下半年提交報告，相信建議中會包括曾於公眾諮詢提及的刪減課程內容。至於政府會否採納，楊潤雄就稱要先審視最終的專業研究結果，以及聽取社會各方的聲音。 《港區國安法》預料會在月底通過，楊潤雄指立法後會研究在不同科目中，向學生介紹國安法的重要性、影響及重要條文等，但與是次的課程檢討無直接關係。

楊潤雄指，國家安全對每一個國家都相當重要，是各個政府重視的首要工作，從保護國家角度而言，所有國民均有責任支持立法，自言會同心與國家同步推動。 （梁鵬威攝）

另外，美國參議院通過法案制裁支持中國限制香港自主的人士，制裁對象包括實施《港區國安法》的官員。被問到是否擔心被制裁，楊潤雄指，國家安全對每一個國家都相當重要，是各個政府重視的首要工作，從保護國家角度而言，所有國民均有責任支持立法，自言會同心與國家同步推動。

培正校師疑簽反國安法聯署 楊：初步證實真有其事

香港培正中學早前有教師被指參與反對「港區國安法」聯署，楊潤雄表示，已向校方轉介有關投訴，並要求學校嚴肅跟進及提交報告，初步而言「似乎有其事 」。楊潤雄指，老師聯同學生參加與學校名稱有關的聯署，惟校方已公開表明與該聯署無關，擔心教師的行為會令人誤解學校有參與，或造成校內壓力。