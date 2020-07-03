稱碰到女性內褲會遭逢不幸　巴士司機藉詞非禮女友女兒裁罪成

中年巴士司機涉向女友的12歲女兒稱，觸碰對方的內褲後會遭不幸，藉詞大肆侵犯對方，包括摸胸、下體摩擦及迫口交等，他否認兩項向十六歲以下兒童作出猥褻行為罪受審。區域法院法官今（3日）裁決時指，事主是根據記憶作供，未有誣造，裁定其中一罪成立。法庭先為事主索取創傷報告，把判刑押後至8月25日，期間被告還柙看管。

現年52歲的被告，原被控於2015年9月1日至2017年7月11日期間，在筲箕灣一單位對16歲以下的事主作出嚴重猥褻的行為。

法官裁決時稱，被告的證供不可信，如他在錄影會面中稱根據家鄉風俗，男人被女人的物件扔中會運氣不好，惟他在庭上卻稱他百無禁忌。

事主未有刻意加強指控

法官又指，事主在庭上作供的表現，並不是欠人生閱歷的人可以扮演。同時，事主未有刻意加強指控，如她指稱被告的陽具在她的下體磨擦。她供稱被告未有使用安全套，但亦未有進入她的私處。法官認為事主是根據記憶作供，未有誣造。

另一罪發生時間或有誤裁罪脫

惟被告涉及的第二項控罪，不包括事主中二至中三的暑假，法官認為涉及事件可能在該段時間發生，遂裁定該罪不成立。

根據女事主的錄影會面，就讀小五至小六期間，被告替她按摩時伸手摸其胸部和私處。此外，被告又向她稱，自慰為其家鄉「消痘痘」的方法，因此被告侵犯她時沒有反抗，以為這可以消除暗瘡。

迷信女人底褲唔吉利

此外，被告稱迷信「女人底褲唔吉利」，認為要「女人幫佢射精」，向事主求助。事主稱類似事件發生過3至4次，她曾以來經為藉口逃避，但「避唔到幾次」。

案件編號：DCCC 395/2020