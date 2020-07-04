健康碼｜旅遊業促盡快推行　冀檢測費減至200元最合理

受新型肺炎及社會運動的影響下，旅遊業界重挫，香港旅遊促進會今日到政府總部外請願，並向政務司司長張建宗遞交請願信，希望政府盡快推出「健康碼」並盡快實行向廣東省及澳門兩地通關，好讓業界可以重新出發，總幹事崔定邦表示，希望「健康碼」推出後，將來能提供大量檢測配額，明白到「健康碼」申請費用高昂，基層難以負擔，若能維持於200元以下會比較合理。 此外，由於現時世界各地仍有疫情，業界大部份業務停頓，復工無期，從業員以當口罩廠倉務、檢疫中心探熱員、保安員等兼職，但由於不少人需要工作，競爭激烈，並只得以往六成收入，部份人更無奈地領取綜緩。

香港旅遊促進會於今日到政府總部外請願，希望政府儘快推出「健康碼」，以豁免隔離檢疫，幫助恢復旅遊從業員的工作。香港旅遊促進會總幹事崔定邦表示，眾多行業之中，唯獨旅遊業停頓不前，旅遊業人士對未來「睇唔到曙光」。「健康碼」為恢復跨境交通人流的第一步，並要求「健康碼」能提供大量檢測配額，同時希望費用能維持於200元以下的合理範圍。

除「健康碼」外，崔定邦又指出，政府應陸續恢復香港鄰近地區的人流來往。他又以英國下星期開放豁免檢疫為例子，港府應與大灣區及澳門恢復適度通關，有秩序地恢復正常交通和人與人往來。

香港旅遊促進會於今日到政府總部外請願，希望政府儘快推出「健康碼」。（馬煒傑攝）

香港旅遊促進會理事陳世棠表示旅遊從業員的生活苦不堪言，自去年6月起，過去一年完全沒有收入，為了維持生計，唯有轉行做其他兼職，在口罩工廠從事物流工作，可是現時工作量有所減少，一個星期只得兩日工作，「我已經算好好，現在十個有八個冇嘢做，待業狀態，好多行業都復原，唯獨是旅遊業好似冇希望。」

香港旅遊從業員聯會主席葉志偉則表示，其他工種兼職競爭大，旅旅從業員難以尋找工作，自己則到了機場博覽館從事檢疫工作兼職，工作時間長達12小時，收入則只有過往六成。