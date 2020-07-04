港版國安法｜警隊國安處埋班　消息︰O記李桂華調任加入主力查案

港府昨日（3日）正式成立維護國家安全委員會，警務處增設國家安全處，任命原為警務處監管處處長的劉賜蕙，出任為警務處副處長（國家安全）。據了解，警隊國安處管理架構已成形，由保安部助理處長蔡展鵬、總警司江學禮，晉升擔任高級助理處長和助理處長。 另外消息指，有組織罪案及三合會調查科（O記）高級警司李桂華，亦被調到國安處負責調查案件；而今年初退休的西九龍總區前指揮官卓孝業，以合約形式重返警隊，出任保安部顧問。

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警隊國安處編制近200人

另外，消息指，國安處有近200人。據了解，早前已著手於各部門抽調有刑偵跟蹤及收集情報經驗的人員，並陸續進行品格審查。

保安局局長李家超日前接受《東方日報》專訪時表示，對警隊國安處人手要求極高，須通過國家安全審查。一旦處理涉及危害國家安全的恐怖主義活動，國安處可動用其他部門配合，包括「飛虎隊」及拆彈專家等。

同日李家超在中央電視台專訪中透露，警隊國安處責任廣闊，包括防範、制止及懲治觸犯四項新訂罪行和活動的人。

退休卓孝業重返警隊任顧問

另外，消息指，今年初退休的西九龍總區前指揮官卓孝業，以合約形式重返警隊，出任保安部顧問，職級相當於高級警司。據悉，他將負責檢視與去年反修例相關的刑事調查等。

消息指，今年初退休的西九龍總區前指揮官卓孝業，以合約形式重返警隊，出任保安部顧問。（資料圖片／林振華攝）

三紀律部隊入港區國安委

政府成立港區國安委，由行政長官林鄭月娥擔任主席，成員包括政務司司長張建宗、財政司司長陳茂波、律政司司長鄭若驊、保安局局長李家超、警務處處長鄧炳強、副處長（國家安全）劉賜蕙、入境事務處處長區嘉宏、海關關長鄧以海和行政長官辦公室主任陳國基。港區國安委秘書長由陳國基兼任。而中聯辦主任駱惠寧則出任國家安全事務顧問，將列席港區國安委會議。

▼國安法刊憲▼