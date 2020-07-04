新冠肺炎．7.4｜消息 : 59歲男初確診　成近三周首宗本地感染

新冠肺炎疫情有所緩和，本港昨日（3日）新增5宗輸入個案，患者分別由巴基斯坦、印度、哈薩克、菲律賓及英國返港。今日新增11宗輸入個案，涉及六男五女，他們曾於潛伏期身處外地，至今本港個案累計1,259宗。 另外，衞生署表示，因應近日抵港人士數目大增，如人數超出亞洲國際博覽館的臨時樣本採集中心及富豪東方酒店的每日可容納人數上限，來自風險較低地區的抵港人士，在臨時樣本採集中心收集深喉唾液樣本後，獲准直接自行前往指定地點進行14天強制檢疫，毋須在場等候檢測結果。

59歲男子初步確診，現於荃灣仁濟醫院治療。（資料圖片）

【22:10】據了解，今晚新增一宗本地初步確診個案，患者為一名59歲男子，現於仁濟醫院治療，暫未有找到與其他本地或輸入個案相關。這宗是自上月13日錄得與本地個案有流行病學關連確診個案後，以及不計算本月1日的與輸入個案有流行病學關連個案以來，首宗病源未明的本地個案。

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【20:28】由杜拜乘搭「疫機」EK380來港的10名內地旅客，14日檢疫期滿。四輛旅遊巴晚上接載他們，駛離鯉魚門渡假村檢疫中心。當中首架為大旅巴，而後面四架則為16座旅巴。現場警員指10名乘搭阿聯酋航空來港滯留人士已全部乘該批旅遊巴離開，並透露旅客是乘後面三架旅巴，「分三間走晒啦」。

新冠肺炎｜10滯港內地人傍晚完成檢疫離開鯉魚門 凌晨機遣返杜拜

曾到哈薩克及土耳其的確診貨機機師，居於東涌昇薈10座，他毋須強制檢疫。（資料圖片／林嘉淇攝）

新冠肺炎｜漾日居菲傭返家翌日確診 回家等檢測結果實施首日爆鑊

【20:20】衞生署衞生防護中心公布，今日新增11宗輸入個案，涉及六男五女，年齡介乎28至62歲，他們曾於潛伏期身處外地。至今本港個案累計1,259宗（包括1,258宗確診個案和一宗疑似個案）。

新冠肺炎｜確診機師住東涌昇薈 返港菲傭漾日居檢疫時確診

當中第1,252宗個案涉及一名過往健康良好的54歲男病人，他於6月11日至30日病毒潛伏期間曾到哈薩克及土耳其。他曾於6月25日出現咳嗽，數日後消退。病人為一名貨機機師，屬獲豁免強制檢疫人士，返港後須接受醫學監測，居於東涌昇薈。病人返港後一直沒有病徵，主要留在家中，至昨日（3日）向一名私家醫生求醫。病人的深喉唾液樣本今日證實對嚴重急性呼吸系統綜合症冠狀病毒2呈陽性反應，被送往瑪嘉烈醫院接受治療。病人的妻子及女兒沒有出現病徵，已被安排接受檢疫。

【19:45】醫院管理局表示，截至今日中午12時，過去24小時有20名確診2019冠狀病毒病的病人出院（個案編號︰1114、1115、1120、1126、1131、1133、1139、1140、1141、1151、1152、1155、1156、1161、1163、1164、1171、1172、1175、1177），至今共有1,145名確診或疑似病人康復出院。現時共有96名確診病人分別於八間醫院留醫，其中一人情況危殆（個案編號：595），其餘95 人情況穩定。

【18:40】11名內地人上月20日乘搭阿聯酋航空「疫機」EK380來港，因被拒轉機回內地而滯留機場禁區，上月24日事件曝光後，衞生署安排仍然滯留機場的10名內地人，到鯉魚門渡假村檢疫中心進行檢疫，直至今日完成14日檢疫。據了解，他們會於傍晚被安排離開檢疫中心，直接載往機場禁區，明天凌晨乘坐阿聯酋航空航班返回杜拜。

新冠肺炎｜10滯港內地人傍晚完成檢疫離開鯉魚門 凌晨機遣返杜拜

據了解，10名內地旅客於傍晚會被安排離開檢疫中心，並於明天凌晨乘坐阿聯酋航空航班返回杜拜。 （資料圖片）

【16:25】新冠肺炎及反修例風波夾擊下，本地旅遊業重挫，香港旅遊促進會今日到政府總部外請願，並向政務司司長張建宗遞交請願信，希望政府盡快推出「健康碼」並盡快實行向廣東省及澳門兩地通關，好讓業界可以重新出發。該會總幹事崔定邦表示，希望「健康碼」推出後，將來能提供大量檢測配額，他指「健康碼」費用高昂，基層難以負擔，若能維持於200元以下會比較合理。

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【16:16】消息指今日新增至少4宗輸入個案，由埃及、巴基斯坦、菲律賓、印尼抵港。

【14:42】據了解，今天新增數宗輸入確診個案。另有一宗是於本地診所求診的個案，暫未能確定是本地或輸入個案，患者是外籍機師，曾訪哈薩克，他有上呼吸道感染病徵，於私家診所求醫及做檢測，結果呈陽性反應，該患者是獲豁免檢疫人士，不用14日強制家居檢疫及留深喉唾液樣本。

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