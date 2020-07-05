新冠肺炎｜前線醫護難忘危重患者康復出院　感謝家人無聲支持

新冠肺炎疫情在今年初起在本港蔓延，醫護人員緊守崗位與病人抗戰。傳染病中心副顧問醫生陳文俊是首批參與治療確診患者的醫護人員，他接受《政府新聞網》訪問透露首次協助治療確診患者是今年大年初一，心情難免有點緊張；至後期更多不同部門的同事自願加入抗疫，看到到病人由情況危重轉為康復出院，滿足感更大。

瑪嘉烈醫院傳染病中心副顧問醫生陳文俊（左一）是首批參與治療確診患者的醫護人員。（政府新聞處圖片）

40歲的陳文俊在沙士時期亦未入行，但曾參與防治人類豬型流感和中東呼吸綜合症，在今次疫情中成首批參與治療確診患者的醫護人員。除了定時巡房，為病人抽血、注射鹽水、做心電圖，碰上用膳時間，還會順便送餐，雖然身兼多職，但他說患者若能康復出院，是醫護人員最大的安慰。

陳文俊憶述，本港先後出現不同群組感染病例，其中一對夫婦確診入院接受隔離治療，妻子病情惡化，一度在深切治療部留醫，「當時我每日經過病房都會在門外跟他們打招呼，兩人開心地揮手示意。作為醫療團隊的一員，看到這情景會感到溫暖，若能看到病人由情況危重轉為康復出院，滿足感更大。」

瑪嘉烈醫院傳染病中心註冊護士區子軒一度因為照顧確診患者而不敢回家，惟恐家人會因為自己而受感染，慶幸家人體諒其處境，甚至欣賞他的工作態度。（政府新聞處圖片）

隔離病房醫護感謝家人無聲支持

31歲的區子軒是傳染病科專科護士，在傳染病中心工作六年，抗疫期間主要負責在隔離病房照顧確診患者。他說，起初疫情反覆，自己也不敢回家，「放工回家後，我不會多談公事，因為不希望個人情緒影響家人。媽媽很體貼，只着我每天回家吃飯，而那段時間每餐都加菜，雞腿也留給我吃。我十分感謝家人無聲支持。」

傳染病中心在病房加裝對講機，方便資深醫護人員指導後輩更換個人保護裝備步驟，減低感染風險。（政府新聞處圖片）

此外，傳染病中心內部改建隔離設施，包括安裝對講機，加強醫護人員之間的溝通。陳文俊表示，對講機設於走廊和醫護人員進入病房前的中間，資深醫護人員可在走廊指導身處中間房的後輩更換個人保護裝備步驟和注意事項，減低感染風險。