保就業｜逾千企業人均每月補貼超9000元　最多高40%達1.26萬元

「保就業」計劃秘書處今日（29日）公布第二批已領取工資補貼的僱主名單。據統計，第二批涉及33,679名僱主，當中98%為聘請不足50名僱員的中小微企，工資補貼額共約65.4億元，有關僱主承諾於補貼期內維持超過28萬名受薪僱員。 《香港01》發現，第二批當中1,229名僱主的補貼額超過計劃上限的9,000元，當中有438間公司平均每月每名員工可領取10,000元或以上津貼，最多有12,600元補貼，即高出上限的40%。 另外，有6間公司承諾受薪僱員人數逾千人，排首位是六福珠寶、唐記包點及唐包點的總公司祖遇唐控股有限公司，涉及1,983名員工；當中排第三位的六福集團有限公司，以1,493名員工共獲補貼逾4,366萬元，平均每人每月獲約9,750元，同時亦超出人均每月上限。

布第二批已領取工資補貼的僱主名單涉及33,679名僱主，工資補貼額共約65.4億元，有關僱主承諾於補貼期內維持超過28萬名受薪僱員。（資料圖片／梁鵬威攝）

3間公司各以5名僱員獲取18.9萬元

根據名單，281,281名「打工仔」平均可獲得的每月補貼金額為7,752元。不過，有1,229間公司的補貼金額，人均補貼金額超過計劃上限的9,000元，包括438間公司平均每月每名員工可領取10,000元或以上津貼，當中有3間公司人均補貼金額達12,600元，高出上限的40%，分別是天星珍珠首飾有限公司、浩永海產貿易有限公司、合和資產管理有限公司，各以5名僱員人數，分別共獲18.9萬元。

▼政府公布第二批保就業名單▼

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6公司承諾僱逾千人獲逾千萬元補貼

第二批名單中，有6間公司承諾受薪僱員人數逾千人，最多是祖遇唐控股有限公司，涉及1,983名員工，共補貼42,714,591元，平均每人每月獲約7,180元。其次是城市護衞有限公司，有1,706名員工，共補貼39,438,420元，平均每人每月獲約7,706元。六福集團有限公司有1,493名員工，共補貼43,667,991元，平均每人每月獲約9,750元。

健身中心舒適堡「PHYSICAL HEALTH CENTRE HONG KONG LIMITED」以1,011名僱員，共獲補貼24,757,464元，平均每人每月獲約8163元。隨後的「SATS HK LIMITED 新翔(香港)有限公司」及「GHK HOSPITAL LIMITED」(位於黃竹坑的港怡醫院），分別有1,159名及1,151名員工，分別共補貼28,645,371元及31,093,155元，，即人均每月補貼額分別為約8239元及約9005元。

有公司員工取得補助金不足千元

另外，雖然有千多間公司領取金額超上限，但也有不少公司員工每月領取金額僅為上限的一半或更少，涉及79間公司，平均聘用員工人數為1至3人，人均每月獲低於千元補助額的公司有3間，分別為營動舞有限公司、童學童樂（栢麗）、有營貿易公司，分別獲補貼900元、762元及750元。

《香港01》製作保就業名單搜尋引擎，方便尋找已獲批補貼公司名單

目標7月中旬完成餘下審批

「保就業」計劃第一期申請於6月14日截止，共收到168,799名僱主及259,860份自僱人士申請，秘書處及代理人已完成審批超過89,400宗僱主申請，佔有關申請總數53%，總資助額191億元，惠及僱員數目836,000人。自僱人士方面，「保就業」計劃秘書處已先後向約74,000名合資格自僱人士發放一筆過7,500元資助，總資助額5億5千6百萬元。發言人表示，秘書處及代理人會繼續處理餘下約7萬份僱主和4萬3千份自僱人士申請，目標是於7月中旬完成審批符合資格的申請。