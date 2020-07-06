升中派位│九成學生獲派首三志願　略高於去年　首志願滿意率77%

2020年升中派位明日（7日）公布。教育局今日公布派位滿意率，自行分配學位及統一派位階段獲派首三個志願學校的學生人數合計，整體滿意率為90%，較去年升3個百分點；獲派首志願學校的滿意率為77%，同樣較去年升3個百分點。 另外，在自行分配學位階段有63%學生獲派首志願學校；在統一派位階段則有62%的學生獲派首志願學校。

教育局發言人表示，本年度共有54,112名學生參加中學學位分配辦法。按獲自行分配學位及統一派位階段獲派首三個志願學校的學生人數合計，整體滿意率為90%；若以獲得自行分配學位及在統一派位階段獲派首志願學校的學生人數計算，滿意率為77%。

本年度自行分配學位及統一派位階段的滿意率分別為：獲自行分配學位的學生當中，63%學生獲派首志願學校；透過統一派位階段獲派學位的學生當中，83%的學生獲派首三個志願學校，62%的學生獲派首志願學校。

發言人說，在自行分配學位階段，每所中學的自行分配學位最高比例為三成，而學生最多可申請兩所中學；在統一派位階段，甲部是「不受學校網限制」的學位，佔一成統一派位的學額，學生最多可選擇三所任何學校網的中學，至於乙部「按學校網分配」的學位，學生最多可以選擇30所學校網內的中學。

教育局呼籲家長及學生以平常心面對派位結果，學生的學習成效並非只取決於他們獲派的學校，更重要的是他們是否在學習中積極進取，家長亦應繼續支持和鼓勵子女，以免個人的期望加重子女的負擔。

教育局呼籲家長及學生以平常心面對派位結果，學生的學習成效並非只取決於他們獲派的學校，更重要的是他們是否在學習中積極進取。（資料圖片）

升中註冊日期為7月9日及10日

所有參加中學學位分配辦法的應屆小六學生，明日必須返回就讀小學領取「派位證」及「入學註冊證」。註冊日期為本周四及周五（7月9日及10日），所有學生必須於註冊期內前往獲派中學註冊。倘若學生（特別是跨境學童）及其家長或監護人均未能親身回校領取「派位證」及「入學註冊證」，有關學生的家長或監護人應事先以書面授權代表替其子女領取有關文件及辦理註冊手續。

發言人提醒，若家長或監護人有實際困難未能親自或授權代表領取「入學註冊證」及辦理註冊手續，須事先與學生就讀小學聯絡，學校會將有關學生的「入學註冊證」送交教育局學位分配組，以便教育局學位分配組通知獲派中學並作出適當的註冊安排，否則會被視為放棄獲派學位。有關家長或監護人亦應盡快與學生獲派中學聯絡，並提供聯絡資料。

有升學專家分析指，今年升中派位有三項特別因素，其中自行階段新安排對家長相對有利，估計會令直資中學釋放部分學位，有意到該些學校「叩門」的學生則相對會有較大取錄機會（見另稿）。惟整體官津校的叩門位或變得相對緊張，升學專家估計叩門仍有較大競爭。