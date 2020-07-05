抗議無限期羈留　22名被關押人士已絕食7天　邵家臻張超雄聲援

屯門青山灣入境事務中心內自上月29日起，有22名被羈留人士發起絕食行動，抗議羈留期過長。CIC關注組今（5日）聯同立法會議員及約50名南亞裔人士於到青山灣入境事務中心門外聲援，要求入境處停止無限期關押。 立法會議員邵家臻和張超雄提到，曾於6月30日去信入境處處長要求即時跟進及巡視，惟至今仍未有回覆，質疑處方在人命面前亦遲遲未有回覆，期望處方盡快作出交代。

屯門青山灣入境事務中心內有22名被拘留人士於7日前發起無限期絕食行動，以抗議羈留期過長的問題，絕食成員主要由東南亞印巴裔人士組成，並全為男性。

絕食七日 處方拒透露情況

CIC關注組今日（5日）聯同立法會議員邵家臻、張超雄及約50名南亞裔人士，到入境事務中心門外聲援被羈留的絕食人士，其間舉起「停止虐待被關押人士」及「停止無限期關押」等標語，要求入境處儘快釋放被關押人士。立法會議員張超雄表示，囚友被羈留原因主要為非法勞工、非法入境及僱傭完約等，當中有案例更被羈留接近四年之久。

CIC關注組成員Anna表示，入境處拒絕透露入面絕食人士的情況；邵家臻和張超雄亦曾於6月30日去信入境處處長要求即時跟進及巡視，惟至今仍未有回覆，質疑處方在人命面前亦遲遲未有回覆。

羈留人士妻子表示其丈夫被羈留長達兩年。（馬煒傑攝）

一星期只能見兩次 獲釋無期

其中一位被羈留人士妻子指出，其丈夫與全家人同為土生土長香港人，並擁有香港身份證，惟因丈夫曾入獄而延誤其居港續期。她表示，過去兩年，每天可以和丈夫通一次電話，並於一星期見面兩次，每次十分鐘。不過，丈夫的年邁母親身體狀況欠佳，每天在家中等待兒子獲釋。此外，丈夫亦受膝頭發炎困擾，但卻未能在羈留期間獲得合適藥物，至今病情未見好轉。

立法會議員邵家臻（左）表示曾有人向其反映羈留情況比坐監更差。（ 馬煒傑攝）

與坐監無異 羈留時間長達四年

立法會議員邵家臻表示，有外藉人士向他透露，入境事務中心的羈留環境比赤柱監獄差，而待遇更與坐監無異。張超雄亦指，入境處的羈留室一般作短期扣留用途，內部環境惡劣，甚至有被關押人士曾遭職員非人道對待。他續指，站在人道立場上，一般拘留都只會是48小時，但入境處的羈留則沒有時間限制，有羈留人士被關達四年之久，卻仍然未知何時能釋放，長時間的羈留令其在精神上飽受折磨。

面對不人道對待 投訴無門

邵家臻又指，羈留人士面對不人道對代，但投訴無門，羈留人士須向入境處申請，登記其姓名方可投訴，亦有囚友擔心會被抽後算帳，期望處方能盡快正視問題，改善投訴機制，並定時向公眾清晰交代在囚的人數，以及羈留時間。CIC關注組及議員亦表示，如果處方未有作出跟進行動，不排除會將行動升級。