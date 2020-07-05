新冠肺炎｜59歲粥粉店師傅中招　坪石邨、屯門內河碼頭食肆上班

本港今日（5日）新增兩宗新冠肺炎本地個案，結束過去三周無本地感染紀錄。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，其中一宗本地個案是59歲男患者，目前病情嚴重，暫時未找到病源，患者居於坪石邨玉石樓，並於兩間食肆上班，兩間餐廳的同事將要檢疫。而僭伏期間，他亦曾獨自光顧旺角及屯門的食肆。

最新一名男患者病人主要在坪石邨玉石樓居住。（鄺曉斌攝）

未找到病源 病情嚴重

其中一名新本地確診患者是59歲男士，他無外遊記錄，暫時未找到病源，個案編號為1269。患者目前情況嚴重，入院時發燒，體溫達39度，同時肺部右邊中部及下方出現肺花，且血氧低，需要使用氧氣協助呼吸。

該男患者6月30日起出現頭暈等病徵，至7月3日起肚瀉，曾向坪石邨玉石樓附近的私家醫生求醫。他昨日(4日)乘坐西鐵期間感頭暈不適，於荃灣西鐵站向港鐵職員求助，由數名職員提供協助，及後由救護車送抵仁濟醫院，現已轉送瑪嘉烈醫院留醫。

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該名患者在兩間食肆上班，其中一間是坪石邨玉石樓地下「彬記粥麵美食」，現時餐廳已暫停營業。（鄺曉斌攝）

在兩間食肆上班

該名患者在兩間食肆上班，其中一間是坪石邨玉石樓地下「彬記粥麵美食」，任職夜斑，在深夜2時至早上6時許預備翌日的粥及湯等；另一個上班地點則是屯門內河碼頭的建榮食堂，他主要在廚房工作，在早上9時至下午1時許期間負責蒸飯等。最後上班日期分別是7月1日早上，以及6月30日。

張竹君表示，兩間餐廳的同事將要檢疫，「彬記粥麵美食」的密切接觸者有20至30人，而建榮食堂則有10多位。至於建榮食堂有較多地盤工人、入境及海關職員光顧，政府會向有關人士派發樣本瓶。

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醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲（右）說，患者到急症室時發高燒，且血氧低，要使用氧氣。（盧翊銘攝）

患者住坪石邨​玉石樓 當局今晚向居民派樣本瓶​

張竹君又指，該患者於坪石邨玉石樓居住，當局今晚會在大廈向同座居民派發樣本瓶，收集樣本化驗。至於6月28日後曾光顧「彬記粥麵美食」的食客，明早起亦可以在玉石樓取樣本瓶。

張竹君續稱，男患者在僭伏期間，曾去過旺角及屯門食肆，包括於6月28日曾到旺角吃點心，6月25日則曾到屯門「好日子」用膳，全部都獨自前往光顧。

護士抽取鼻液時無保護衣 將要檢疫

張竹君又說，該名患者早上前往仁濟急症室，入住內科病房的單人房間。期間一名護士抽取鼻液時，並無佩戴全面罩、眼罩及保護衣，故被列作緊密接觸者。不過，當時他有N95、手套，而本身有戴眼鏡，將安排入檢疫中心14日。