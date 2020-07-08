首五個月電話騙案涉款1.8億元　警籲市民提防騙徒藉派錢一萬行騙

本港電話騙案再現，警方關注有騙徒意圖利用政府派發一萬元計劃行騙，早前接報有市民收到冒充銀行的「+852」來電，一名操普通話騙徒假扮銀行職員，訛稱申請出錯要求對方交出身份證號碼及銀行資料等，幸暫時未有人損失金錢。銀行業代表就提醒，銀行職員絕不會索取客戶個人資料，市民如有懷疑應向銀行及監管機構查詢。 警方亦指，今年首五個月錄得532宗電騙，較去年同期升約1.6倍，損失金額高達1.85億元，激增3倍。警方指騙徒為向受害人施壓，會在視像通話時穿上制服及展示假證件，更威迫定時用通訊軟件報到；亦有受害人受騙後變成騙徒，冒充內地「特務」上門家訪，企圖騙走長者畢生積蓄。

本港電話騙案再度肆虐，警方關注有騙徒意圖利用政府派發一萬元計劃行騙，提醒市民提高警覺。（高仲明攝）

騙徒借政府派錢一萬 冒充銀行訛稱資料有誤問信用卡資料​

政府一萬元現金發放計劃上月21日起接受申請，本月6日開始派錢。商業罪案調查科反詐騙協調中心署理總督察顏凱欣表示，警方至今已接獲不少查詢，指收到「+852」字頭冒充銀行的詐騙電話，話筒中會播出錄音聲稱市民的申請被重複登記或資料有誤，之後要求按鍵選擇不同語言聯絡客服職員，惟最終只會由普通話人士接聽，假職員會向市民索取全名、身份證號碼、存款數字、銀行卡號碼及信用卡資料。

顏提醒，接到「+852」一定是海外來電，是騙徒會利用程式冒充本地電話號碼，市民應當注意。集友銀行灣仔分行主管岑浩璋亦強調，銀行職員來電會報上全名及職員編號，絕不會向客戶索取全部個人資料，市民如有懷疑亦可向銀行、金管局或香港銀行公會查詢。

騙徒通訊穿制服扮執法人員

警方亦指，今年首5個月錄得532宗電騙，比去年同期207宗上升約1.6倍，損失金額勁升3倍，由4,559萬元增至1.85億元，當中1.7億元與假冒官員騙案有關。警方指騙徒會訛稱受害人涉內地刑事罪行受查，之後接駁至假冒內地執法官員，期間會與受害人進行視像通訊，騙徒更會穿上制服，自稱某省分官員，並展示證件令人誤以為真，威嚇要凍結財產，其後假冒檢察官會指示受害人到銀行開戶存錢，並交出網上理財密碼供執法單位調查，最終將受害人血汗錢滙走。

警方續指，曾有個案顯示，受害人失款後被騙徒催眠做內地「特務」，一名71歲女子於今年4月向一名80歲婆婆藉詞涉內地洗黑錢活動，假扮內地公安上門家訪，其後帶婆婆到銀行開網上戶口，女子當時向銀行職員訛稱是婆婆的「表妹」，幸職員機警致電婆婆兒子求證，從而識破騙局。警方於6月12日拘捕女子，經調查發現該她涉及七宗假冒官員電話騙案，初步並不排除該名被捕人可能被假冒官員騙徒誤導而犯案。

威脅長者會禍及親人 逼開網上銀行戶口交出密碼

東九龍總區重案組署理總督察崔庭銳表示，騙徒手法有所轉變，以往會要求受害人滙錢到指定銀行戶口，但現時會指示開通網上理財戶口及交出密碼，能更快轉走受害人金錢；騙徒亦向長者埋手，不斷致電固網電話，當中計後會威迫長者使用手機通訊軟件時刻報到，否則會禍及親人，今年首5個月就有255名61歲或以上長者受騙，損失金額約1億元，平均每人被騙38萬元，相等於22年的生果金；當中最大宗金額是一名84歲婆婆，被騙去2,100萬元。

港區國安法月初實施，令外界擔心市民誤墮假冒官員案件，崔庭銳強調，香港警方及內地執法人員不會致電市民索取個人資料、銀行資料及密碼。顏凱欣亦提醒，市民如遇騙案，及早報警截回失款機會愈大。市民如懷疑受騙可致電反詐騙協調中心24小時熱線18222。