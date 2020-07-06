政府派錢一萬｜已收錢市民擬加錢買新電腦　有人欲買美股Tesla

政府派發一萬元的「現金發放計劃」提早於今日（6日）開始轉帳至透過網上銀行申請的市民户口，315萬人今日凌晨開始陸續收到有關款項。 多了一萬元，市民會如何？有市民表示，政府所發放的10,000元雖然「有好過無」，但因為金額並不大，難以作特别打算。

政府於今日凌晨起陸續將一萬元轉帳至市民户口。 (馬煒傑攝)

已收錢市民：今次政府做嘢難得快手

今年《財政預算案》政府公布「現金發放計劃」，向年滿18歲的香港永久性居民派發10,000元現金，在網上銀行申請的市民，凌晨開始陸續收到户口轉帳。

今日已收到錢的黃先生表示，於今早起床時，得知政府已開始派發一萬元，而他又是第一天開放申請時已在網上銀行登記，經查看確認已收到轉帳，「今次政府做嘢難得快手。」他表示，由於舊電腦已用了一段長時間，打算將一萬元加上一些儲蓄，用以購買組裝一台新電腦。

政府派發一萬元提早於今日開始轉帳至市民户口。 (馬煒傑攝)

有人稱要投資外幣​

市民陳小姐表示，希望能將一萬元用作投資之上，她對近期股價不停上升的美股Tesla感興趣。然而，今日Tesla一股高達1,208美金，折算9,362港元，即政府派錢只夠買一股。

另外，市民余先生亦表示可能會將一萬元用在外幣投資之上，但坦言一萬元金額較少，投資成效不大，所以最後很大機會只會用在日常生活上。

由於金額不大的關係，有市民認為難以對這筆金錢有特别打算。當中陳女士表示，一萬元難以用來投資，「十萬就話，一萬蚊點投資」，她並沒有特別規劃，會繼續存放於户口當中，在有需要時會拿出來用。

陳女士表示對一萬元並沒有特別打算。 (馬煒傑攝)

315萬名市民今日銀行帳戶收到款項

政府發言人表示，現金發放計劃今日開始向在6月30日或之前經銀行進行電子登記的合資格市民分批發放款項。首批約315萬名市民已在今日經其指定的個人銀行帳戶收到款項，其餘的會在未來一、兩天內陸續收到。視乎有關銀行的設計，存款會在登記人的存摺或月結單上標示「HKSARG$10000」、「HKSARG」或「HKG」等字樣。

發言人稱，銀行亦會在三個工作天內透過電話短訊、電郵或信件通知登記人，有關款項已存入其指定的銀行帳戶。7月1日或之後經銀行進行電子登記的市民，可於登記後約一星期收到款項。