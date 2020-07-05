新冠肺炎｜亞博、富豪酒店「爆標」　逾200人未待檢測結果已放行

本港新型冠狀病毒肺炎疫情稍為緩和，惟連日來不斷錄得新增輸入個案，今日（5日）新增兩宗本地、10宗輸入個案。按最新規定，高風險地區抵港的入境者需在臨時檢疫中心等候病毒檢測結果方可離開，繼續14日家居檢疫，低風險地區則未必須等結果。衛生防護中心傳染病處主任張竹君透露，過去兩日入境人數超出檢疫中心的1,200至1,500人容量，共有234人未待檢測結果已獲放行，其中包括瞞報旅遊史、昨日（4日）確診的菲傭。 張竹君又指，會研究改善入境豁免檢疫措施，包括考慮高危地區入境人士要留深喉唾液樣本。

張竹君透露，將研究如何改善現行獲免檢疫人士抵港後的檢測安排。（盧翊銘攝）

抵港旅客超檢疫上限 衛生署按風險程度依次安排

因應經機場抵港者大增，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，隨着現時越來越多人回港，臨時檢疫中心以及亞博的容量上限為1,200人至1,500人，如果當天回港人數超過1500人，就會出現容量問題；因此要依照班次地區風險程度作出安排，部分「風險較低地區」例如上海和台灣，返港者毋須先等檢測結果，可直接回家檢疫。

她以昨日和前日為例，由於返港旅客人數眾多，分別有170位和64位人士，在留下樣本後便回家進行家居檢疫，包括昨日確診後被揭發瞞報旅遊史的36歲菲籍家傭，其餘人士全部呈陰性及進行家居檢疫當中。

被問到該菲傭瞞報旅遊史是否屬違反法例，張竹君透露該人士無提及自己從菲律賓到港，只填寫從轉機地台北抵港，而旅客若明知的情況下提供虛假資料屬犯罪，經定罪可罰款五千元及入獄半年。

張竹君透露，近日入境人數增加，超越等候檢疫結果中心的人數上限，部份人可未待檢測結果已獲放行返家。（資料圖片／歐嘉樂攝）

免檢疫機師確診 張竹君：研究高風險地區入境均須留唾液樣本

昨日新增確診個案中，其中包括一名獲豁免強制檢疫貨機54歲男機師，由哈薩克返港後出現上呼吸道感染病徵，於6月11日至30日病毒潛伏期間曾到哈薩克及土耳其，25日出現咳嗽病徵，數日後消退。病人返港後須接受醫學監測，由於出現上呼吸道感染病徵曾到私家診所求醫及接受檢測，結果呈陽性反應。

根據本港防疫相關規例，機組人員屬於可以豁免檢疫人士；但鑒於今次確診個案涉及受豁免人士，張竹君指，會研究改善入境豁免檢疫措施，包括考慮高危地區入境人士要留深喉唾液樣本。不過由於豁免人士的涵蓋範圍廣而且人多，當局需考慮如何改善檢疫措施。

另外，曾有逗留香港的貨船船員抵內地後被驗出對新型冠狀病毒呈陽性反應，被問到當局檢疫措施是否出現漏洞，張竹君就認為檢疫需時，部分人士可能只在本港作短時間逗留，若要求每個人都留樣本的做法未必合適，一旦有人確診亦可能要做海外的追蹤工作。