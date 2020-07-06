港版國安法｜鄧炳強：立法具震攝力　警方將全力配合執法

警務處處長鄧炳強周日（5日）接受《中央電視台》訪問時表示，《港區國安法》令警隊執法有法可依，未來將繼續帶領警隊配合國安法的實施，確保社會穩定，又形容國安法實施後已起到很大震攝力，一些「反中亂港」分子已經開始退縮。

鄧炳強表示，香港警隊堅決支持國安法的實施和香港國家安全委員會的建立，相關法律和機構將對香港社會的和平與穩定起到有效的保障作用，又說警務處成立了新的國家安全處，將全力配合香港維護國家安全委員會的工作，將企圖分裂國家之人繩之於法。

警務處處長鄧炳強周日（5日）接受《中央電視台》訪問，指《港區國安法》令警隊執法有法可依，又形容國安法實施後已起到很大震攝力。（微博圖片）

鄧炳強稱，國安法的實施為警隊打擊分裂國家等罪行的執法提供了法律依據，極大增強了警隊維護國家安全的信心，並且有充分的證據表明，國安法實施後已經起到了很大的震懾力，一些反中亂港分子已經開始退縮，國安法必將對社會的穩定起到關鍵作用。

鄧炳強說：「在《港區國安法》立法前一刻，很多人的真面目全都暴露出來了。曾經表示能夠和犯罪的年輕人一起被捕感到驕傲的人，現在告訴你，『港獨』主張很危險，現在叫你不要使用暴力；以前主張『本土主義』的人，現在告訴你，過去是被『港獨』騎劫，更表示要退出社運；又有過去和示威者一起參與所謂『抗爭』的人，現在選擇退休了；之前還有一些口口聲聲，說要守衛香港的人現在都跑到外國去了。這些事情都清楚顯示了《港區國安法》立法及港區國安委成立以後，對香港社會穩定所發揮的積極作用。」