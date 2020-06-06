逃犯條例｜批有政治人物英雄化暴力　鄧炳強：將善良青年變成惡魔

反修例風波一周年，去年至今有近八千人因涉嫌犯下各種罪行而被捕，當中有約三千人是學生。 民建聯今日(6日)舉辦的「遏止攬炒風，保護年輕人」為主題的關注犯罪年輕化問題圓桌會議。會議嘉賓之一，警務處處長鄧炳強表示， 本港犯罪年輕化已經成為趨勢，當中主要原因是因為去年反修例運動中，有爭取政治紅利的政治人物散播假新聞煽動仇警情緒，把暴力英雄化浪漫化，使年輕人價值觀被扭曲。鄧批評，這些政治人物在年輕人被捕後，「只是呼籲人捐錢予律師打官司，任由年輕人幫佢地找數」，而他們自己及兒女則從來都不參與暴力。鄧更形容現時香港面臨法治災難，並演變本土恐怖主義以致威脅國家安全。

鄧炳強續指，2019 年被捕青少年 4,268 人，較 2018 年上升超過 5 成。鄧提到一些青年涉嫌於反修例運動中犯法的個案，包括 11 月 13 日用磚頭擲死清潔工，指香港年輕一代被不守法意識荼毒，鄧對此表示心痛，「究竟係邊個將我們善良的年輕人變為充滿仇恨的惡魔呢？」

香港教育工作者聯會會長黄均瑜則表示， 香港的犯法青年距離恐怖分子只是一步之遙，又批評不少學者及政治領袖公然宣揚違法達義的理念，指大部分老師在應對政治問題上不是專業，面對理論及民意基礎衝擊，老師是有理說不清及無能為力，難以說服年輕人。黄又認為，老師不應在課堂上宣傳暴力及仇恨。

幾位民建聯立法會議員亦有提出意見。葛珮帆批評有人沒有底線地追求理想，認為每個人心中都有所追求，但不能夠不擇手段。葛認為家長未有做到言教身教，只交給外傭及學校照顧孩子，而學校只會追求分數，令學生的德育教育缺乏。



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周浩鼎則表示，有政治領袖及議員鼓勵市民接受暴力及宣揚歪理，但卻不會身先士卒，他們的子女不會參與暴力，只會犧牲他人的下一代，批評這些政治人物坐享政治紅利的行徑虛偽。周又批評有老師滲透及宣揚違法達義的信息，認為是違反了基本的職業道德，但現時沒有有效的徵處機制。周又提及，現時本港沒有法律打擊假新聞，而假新聞可以煽動群眾， 甚至影響市民人生安全，認為假新聞是令煽動暴力的原因之一。