IB放榜│疫情下網上授課拔萃三狀元IB取得滿分：自律最為重要

受到去年示威以及感染新冠肺炎疫情的影響，全港學校停課，不少學校亦改為網上授課，加上國際文憑大學預科課程 (IB)因疫情問題而取消，令今年的畢業生在一個和以往不同的情況下完結本學年。 而今屆IB課程中，拔萃男書院則有三名考生考獲45分滿分的佳績，他們認為網上授課同時帶來好處和壞處，並指自律最為重要。

今屆IB中，拔萃男書院有三名考生考獲45分滿分的佳績。（馬煒傑攝）

受到示威和新型冠狀病毒影響，本港學生整個學期都在一個特殊情況下上堂，而對於本應考IB考試的學生，考試的取消更打亂了他們本來的計劃。在這個特別的氣氛下，拔萃男書院的康焯桓、曾慶倫及彭彦程三名考生透過自己的溫習方法，考得45分滿分的佳績。

網上學習無人監督 自律最重要

受到新型冠狀病毒疫情影響，政府宣布下學期全港學校停課，學校轉為網上授課的形式教書。三位狀元都認為網上授課的教學模式下，學生的自律最為重要，曾慶倫表示，網上學習學生收到的誘惑很大，「例如朝早九點有堂，要自律起身上堂。監督自己最困難」。康焯桓亦表示，自己在家中很容易會分心，所以會迫自己去自修室溫習，認為良好的溫習氣氛對自己會有幫助。

而除了負面影響外，網上教學同時亦有正面影響， 曾慶倫指網上教學令自己可以翻看課堂內容，帶來困難同時亦有方便。

左起是彭彦程、曾慶倫及康焯桓。 (馬煒傑攝)

結伴溫書 良性競爭

對於取得良好成績，三位同學都有各自的秘訣，曾慶倫指自己會與同學一起溫習，他們之間會透過互相分享筆記等，分享自己所學，在時間與同學之間構成良性競爭的關係，令大家不停進步；此外，他認為一個良好的分類系統，對學習會有幫助，「在電腦上，書枱甚至房，方便自己找到想要的資料」。而康焯桓認為良好的溫習氣氛對自己會有幫助，所以會到自修室溫習。 彭彦程則認為要好好分配時間，休息最為重要，「每日都有唔同目標，達到目標後唔好夾硬嚟」。

考試突然取消 打亂原本計劃

面對考試取消，狀元都有不同的感受。康焯桓和彭彦程都對此感到擔憂， 彭彦程指自己一早為考試作出準備，已經將筆記等溫習用資料列印出來，突然得知考試取消，最終成績僅根據已呈交的校本評核決定，一度感到非常擔憂，直到今天放榜得知自己成績才放鬆。

而康焯桓則表示，當收到消息是第一反應是擔憂，但又明白擔憂都是於事無補，所以將原本打算用來準備考試的時間，用來嘗試不同的新事物，尋找新的興趣。

至於曾慶倫,，他坦言收到考試取消的消息時感到震驚，然後便嘗試以自己成績加上校內過往表現作預計，加上曾經有師兄向他表示，IB校本評核十分重要，所以一直都做到最好，因此沒有太大擔憂。