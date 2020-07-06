保就業｜154僱主承諾受薪人數零照獲批　政府：公司會重聘人手

政府今日（6日）公布第三批領取工資補貼的僱主名單，共涵蓋3萬名僱主，涉及77億工資補貼，承諾受薪人數超過33萬名。 繼早前有僅得1名受薪員工的僱主能領取資助外，香港01記者發現，最新一批名單中，出現超過150名僱主，承諾的受薪人數為零，但同樣獲得補貼。另外，3批已公布的名單中，共有4,395名僱主，獲發的人均每月補貼額超過9,000元。

「零僱員」公司最多獲批13.5萬​

保就業計劃下，僱主承諾在領取補貼期間不能裁員，並須維持申請時的僱員人數。不過最新公布的僱主名單中，共154名僱主向政府報稱，承諾受薪僱員人數為零。當中一間名為「時信專業服務有限公司」的零僱員公司，更成功領取13.5萬元補貼。

政策創新與統籌辦事處轄下、保就業計劃秘書處回覆指，在第3批獲發工資補貼的僱主中，有約150名僱主，於其指定月份曾有聘用僱員，大部分聘用1或2名僱員，但於2020年3月時，可能已遣散僱員，因此僱員人數為零。

秘書處續指，由於涉事僱主已承諾將工資補貼全數金額，用於支付僱員今年6月至8月的工資，有關公司必須重新聘請僱員，並將全數補貼金額，用於支付僱員工資及作強積金供款，否則政府會向僱主收回補貼。秘書處強調，協助僱主利用工資補貼，重新聘用已遣散的員工，或向正放取無薪假僱員提供工資，與「保就業」計劃原意相符。

政府會特別留意「零僱員」僱主 必要時實地視察

政府發言人亦表示，保就業計劃代理人，在處理申請個案及發放工資補貼後，會特別留意承諾受薪僱員人數為零的僱主，包括在需要時實地視察。

季季紅共獲發97.8萬元工資補貼，惟僱主承諾受薪人數只有2人。（季季紅Facebook圖片）

綜合3份已公開的僱主名單，有4,395名僱主，獲發的人均每月工資補貼額，超過計劃上限的9,000元，當中2,289名僱主獲發的人均每月補貼額更超過1萬元。其中最誇張的是「季季紅美食有限公司」，僱主領取的補貼款項為97.8萬元，惟承諾受薪人數僅得2人，按人頭計，每月人均可獲高達16.3萬元工資補貼。

根據政府早前說法，保就業計劃並無規定僱主，工資補貼只能資助每名僱員，最多9,000元或半數工資。若僱主確實將工資補貼，全數用於員工薪酬，及並未於補貼期內裁員，秘書處就無須向僱主收回補貼款額。政府又稱，有關安排可讓僱主保留現有員工，亦可為已放無薪假的僱員，提供半額薪酬，甚至可按業務需要，重新聘用或增聘人手，與「保就業」計劃的目標相符。