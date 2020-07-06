國安法｜防暴警兩度衝進APM驅趕　舉紫旗示警　拘理大生等8人

《港區國安法》6月30日生效，有網民發起今日（6日）晚上6時於觀塘APM商場，帶同一張白紙靜默抗議，有數十人響應，並叫反修例口號。警方先後兩度進入商場內進行驅趕，其中在約8時半時在APM內舉起紫旗，意指現場有人涉違反《港區國安法》，並進行拘捕行動，當中一名被捕男子自稱是理大學生。 警方表示，多次向集結人群發出警告，要求他們立即離開，部分人拒絕聽從警方指示，行動中共有三男五女被捕，年齡介乎17至68歲，涉嫌參與未經批准集結及阻礙警務人員執行職務。

一名穿黑色上衣的男子被捕，他大喊稱是理大生。（孔繁栩攝）

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傍晚6時許，apm商場各層都有人手持白紙默站，期間有示威者高叫「光復香港，時代革命」及「香港獨立」口號，即遭其他示威者勸喻，指今天出來是要默站而非叫口號。而在商場外的通道，本身已有不少警員駐守。

其後再有人高叫「五大訴求、缺一不可」口號，約傍晚6點半左右，大批防暴警其後到場，又舉起黃旗指現場人士涉嫌違反法例，警告可能會被檢控，要求舉起白紙的人士離開。但有現場聚集的群眾未有理會，反高叫喝罵警隊的口號。警方在中庭位置拉起封鎖線，隔開記與警員，並持攝錄機拍低聚集人士。

防暴警其後稍為後撤，退出商場外。商場內聚集人士其後繼續叫口號，防暴警其後又再度進入商場內，開咪指在場人士涉違法要求離開。有數名警員其後要求留在商場上層玻璃欄杆留守的人離開，並搜查部份人。期間，一名白衣女士在封鎖線外舉白紙，警員截查她時，對方堅持站在原地，不願按指示到較遠離傳媒鏡頭位置接受搜查，擾攘一輪後，在場警員在原地搜查其背包。

警方晚上亦發聲明，指APM商場內有群眾集結及高聲叫囂，「破壞社會安寧」。警方遂到場執法，向集結人群舉起黃色旗幟及發出多次警告，指出他們涉嫌參與非法集結，要求他們立即停止集結及離開，否則有可能被捕。警方指會繼續密切留意相關地區的情況，如有任何人破壞公眾秩序及社會安寧，會果斷執法。

至晚上約7時45分，現場仍有一批人聚，高呼「光復香港 時代革命」迅即有人和應；期間有一女子高喊「香港獨立」，但卻無人跟住叫喊，其後沒有再叫這口號。

防暴警走上美食廣場拘捕行動

晚上近８時半，喊叫口號示威者未離開，一批防暴警再次進入APM商場，並舉起紫旗，意指現場有人涉違反《港區國安法》。在美食廣場有人繼續叫口號，防暴警走上相關樓層，要求在場食客及顧客離開。15分鐘後防暴警再舉紫旗，警告在場叫「分裂國家」口號人士。

一名黑色上衣男子在美食廣場被防暴警帶走，他高呼自己是理大學生。其後防暴警在場內巡邏，間中再有人叫口號，大約9時許離去。