新冠肺炎｜初步確診68歲男疑住安達邨　身穿保護衣人員現場消毒

本港繼昨日（5日）錄得源頭不明的本地感染新型冠狀病毒肺炎個案之後，消息指，今日（6日）下午一名68歲男子初步確診，咳嗽及氣促數天，而胸部X光顯示，他兩邊肺部部分位置有輕微「朦朧狀」，感染源頭仍待查明。 有指病人報稱住在觀塘區安達邨禮達樓，傍晚所見，該大廈保安人員稱暫未開始「洗地」，需待衞生署確認後才會清潔，晚上8時許，記者目擊有人員抵達現場清潔消毒。 有居民指，近日政府放寬限制令，察覺有街坊鬆懈不戴口罩，並認為該邨有大量新移民，防疫意識不足。有居民表示，將禁止兒女接觸如𨋢掣等大廈公用設施，以及到平台公園玩耍。

據了解，聯合醫院今日下午錄一宗初步確診個案，患者是68歲男子，今天凌晨到該院急症室求醫，他有咳嗽及氣促數天，胸部X光顯示，其兩邊肺部部分位置有輕微「朦朧狀」。病人感染源頭未明，暫時未知該宗個案，與稍早確診的坪石邨玉石樓59歲男子有否流行病學關連。

有指該名初步確診病人，報稱住在觀塘區安達邨禮達樓。大廈保安員稱，暫未開始清潔消毒，需待衞生署確認後才會清潔。當區區議員許有為表示，已向房屋署及衞生署查詢，惟仍待回覆。

晚上8時許，記者目擊有人員身穿保護衣抵達現場進行消毒。

有身穿保護衣裝束人員前往禮達樓進行消毒工作。（歐陽德浩攝）

陳小姐希望政府盡快派發樣本瓶化驗，讓街坊得以安心。（歐陽德浩攝）

楊女士指，回家後將禁止兒女接觸如𨋢掣等大廈設施，以及到平台公園玩耍。（歐陽德浩攝）

居民：明日或不回公司在家工作

居於禮達樓的陳小姐表示，疫情已持續半年，對有住戶確診並不感到意外。她稱，近日政府放寬限制令，察覺有街坊鬆懈不戴口罩，並認為該邨有大量新移民，防疫意識不足，而長者更怕熱不願戴上口罩。「香港咁多地方有爆發過，冇做好衞生爆好理所當然啦。」

她續說，希望政府盡快派發樣本瓶化驗，讓街坊得以安心。她透露於港島區工作，每日路經多處及與多人接觸，因此考慮向上司報備，明日或在家工作。

記者現場所見，公園仍然有不少兒童脫罩遊玩。（歐陽德浩攝）

家庭主婦：而家情況是旦一條邨都會​

家庭主婦楊女士同樣對消息不意外，「唔驚訝啦，而家情況是旦一條邨都會中。」她指大廈住戶有共同的手機網上群組，約一天前得知有穿戴防護衣的人員進入大廈某樓層，加上管理處突然貼上清潔的告示，認為有住戶感染為有跡可尋。

她又指，回家後將禁止兒女接觸如𨋢掣等大廈設施，以及到平台公園玩耍。記者問到公園仍然有不少兒童脫罩遊玩，她解釋邨內有大量新移民，並無足夠的衞生意識。

而大廈保安稱，待衞生署公布大廈有確診個案後，將會清潔消毒。約下午8時半，秀茂坪中區議員張培剛進入大廈了解情況及派發口罩。

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