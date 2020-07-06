新冠肺炎｜區議員：坪石邨單位是彬記員工休息室　另一員工初確診

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本港再次出現新型冠狀病毒肺炎本地感染個案，其中一名患者居於坪石邨玉石樓，並在同一座大廈的粥麵舖彬記工作。

當區區議員透露，59歲確診男子所住的玉石樓單位，是粥麵店彬記的倉庫及員工休息室，由於早年香港實行「前舖後居」政策，因此該單位批出予彬記使用。她稱，該店員工會在單位內用餐及休息，但未知是否所有員工都會使用該單位，亦未知員工是否會過夜。

另外，據了解，「彬記粥麵美食」的另一名員工亦初步確診，患者是一名30歲男子。

有確診者在坪石邨玉石樓地下「彬記粥麵美食」工作，現時餐廳已暫停營業。（資料圖片 / 鄺曉斌攝）

觀塘區坪石選區區議員、民主黨的黎寶桂表示，59歲確診男子所住的玉石樓單位，是粥麵店彬記的倉庫及員工休息室，由於早年香港實行「前舖後居」，批出租約予商舖時，會同時批出一間住宅單位予該商舖。她稱，該店員工會在單位內用餐及休息，但未知是否所有員工都會使用該單位，亦未知員工是否會過夜。

另外，據了解，59歲男子的一名同事亦初步確診。消息指，廣華醫院新增一宗初步確診個案，患者是一名30歲男子，有咳嗽及發燒，與坪石邨59歲男病人同於「彬記粥麵美食」工作。他的樣本會被送到衞生防護中心作覆檢。

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