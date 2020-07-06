新冠肺炎｜坪石邨早上已派完樣本瓶　居民鼓譟不滿

本港再出現新型肺炎確診個案，昨日（5日）截至下午4時，錄得8宗輸入個案及2宗本地個案，其中一本地個案患者，於坪石邨玉石樓「彬記粥麵美食」工作，並會於屯門內河碼頭建榮食堂上班。據衞生署資料顯示，他近月亦居於坪石邨玉石樓的一個單位。 政府今早（6日）派員到坪石邨玉石樓派發樣本瓶，惟早於10時半已派完並截龍。有居民不滿，並指沒想到派樣本瓶竟會出現截龍的情況，認為處理手法不妥；亦有人專程請假從港島到坪石邨排隊，卻未能取得樣本瓶。

直至12點半，仍約有30至40名居民排隊等候。（歐陽德浩攝）

衞生署繼昨日在玉石樓派發樣本瓶後，今日繼續到坪石邨玉石樓地下大堂派發樣本瓶，原定於早上8時至下午6時派發給居民，卻早於10時半派畢。有居民感到不滿及鼓躁，並堅持繼續排隊。其後有衞生署職員向居民指，若繼續排隊登記，能確保明早可取得樣本瓶。直至12點半，仍約有30至40名居民排隊等候。

袁女士沒想到會有截龍的情況，認為處理手法不妥。（歐陽德浩攝）

港島區市民請假到坪石邨排隊

早前曾與母親到粥麵檔進膳的張先生表示，對當局安排感到不滿，指專程請假從港島到坪石邨，卻未能取得樣本瓶測試。他指，若衞生署下午沒有補充樣本瓶，只能明日請假再次花時間排隊。他又指，為及家人及同事的安全，在得到化驗結果前將在家工作。

而成功在截龍前排隊的袁女士表示，每個月光顧該粥麵店兩至三次。她指，沒想到會有截龍的情況，認為當局處理手法不妥。「一日搞掂晒會好啲囉，聽日又截龍，唔通後日又繼續排咩，」她又指，因家人沒有光顧該店，所以並無一同前來排隊。

衞生署衞生防護中心今早（6日）到坪石邨玉石樓派發樣本瓶，並於10時半派畢截龍。（歐陽德浩攝）

同樣未能取瓶的陳先生則選擇放棄排隊，指「唔夠樽都冇辦法。」他表示，兩日前曾光顧該粥麵店，稱店舖衞生環境一般，有大量食客卻座位擠逼，僅得卡座設有隔板。

此外，亦有居民未能及時交還樣本瓶，黃先生於11時半到達收集站，卻被告知須於11時前準時交還。他指，昨日衞生署職員並未告知交還的時間，只好重新排隊登記取瓶。