新冠肺炎｜報道指祿泉樓廁所排氣管遭切斷　陳帆稱將檢視公屋喉管

沙田瀝源邨祿泉樓早前爆發感染群組，當中有二名患者已離世。《明報》今日（6日）引述消息報道，有確診單位廁所的排氣管被移除，祿泉樓空氣傳播的最大可能性，並非抽氣扇造成的負壓。 運輸及房屋局局長陳帆表示，房委會會優先檢視有確診個案的樓宇，並馬上消毒清潔，若發現擅自修改喉管或喉管有問題，將會盡快跟進修復。

瀝源邨爆發新冠肺炎疫情，部份祿泉樓居民需撤離。（盧翊銘攝／資料圖片）

《明報》報道指出，祿泉樓有單位是「黑廁」，甚至沒有抽氣扇，而不少10號單位的廁所排氣管被移除，包括有人確診的810室。報導引述消息時指，空氣傳播的最大可能性，是因為排氣管遭移除，不是由抽氣扇造成的負壓。

陳帆：將優先檢視有確診個案樓宇

運輸及房屋局局長陳帆今日出席立法會房屋事務委員會。民建聯立法會議員柯創盛在會上質詢，查問房屋署會否全面檢查長形公屋的單位，以了解是否有廁所的排氣管被切斷。

陳帆回覆時指，房委會已發通告，將全面檢視出租公屋的喉管狀況，並表示會「急租戶所急」，優先檢視有確診個案的樓宇，並馬上消毒清潔，若發現擅自修改喉管或喉管有問題，將會盡快跟進修復。

瀝源邨祿泉樓早前爆發感染群組，合共有9宗確診個案，當中有二名患者已離世。（資料圖片／盧翊銘攝）

確診個案有機會使用同一條排氣管

香港測量師學會建築測量組上任主席謝志堅表示，排氣管可平衡喉管內的氣壓，排氣管理應完整無缺，不應有臭味或病毒滲出，直至在天台排出。不過，一旦喉管未有密封，例如住戶自行改裝或拆走，便有機會令帶有病毒的空氣走出。

他又指，要視乎樓宇設計，單位之間或會共用同一條排氣管，一旦與確診單位共用同一條排氣管，而當中有滲漏，便有機會有感染風險。