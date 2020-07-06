新冠肺炎｜印傭豪宅Grand Austin檢疫完　轉到上水御林皇府始確診

本港今日（6日）新增17宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，16宗為輸入個案，當中有8宗從巴基斯坦輸入、7宗印度輸入、1宗印尼輸入。上月21日由印尼抵港的33歲女病人是外傭，她於柯士甸站上蓋Grand Austin 2座接受家居檢疫，完成隔離前曾接受病毒檢測，惟衞生署通知其檢測結果是陽性時，她已轉到上水古洞御林皇府居住，共有6人被列為密切接觸者。 餘下一宗為本地個案，30歲男患者是坪石邨彬記粥麵美食的員工，該店累計已有兩名員工確診。該患者報稱住在大角咀福祥樓，與昨日（5日）確診的59歲男子曾於7月3日見面，衞生防護中心相信兩人有流行病學關連。

一名印傭抵港後於Grand Austin完成檢疫，其後確診新型肺炎。（資料圖片）

印傭抵港15日後確診

新增的17宗個案患者年齡介乎3歲至78歲，本港至今累計有1,286宗新型肺炎確診個案（包括一宗疑似）。其中一宗輸入個案從印尼抵港，第1276宗個案、33歲女病人是外傭，她於6月21日已抵港，屬強制家居檢疫人士，在柯士甸站上蓋Grand Austin 2座接受家居檢疫，完成隔離前曾接受病毒檢測，惟衞生署通知其檢測結果是陽性時，她已轉到上水的御林皇府。

未知印傭是否第12日交唾液樣本

衞生署現行規定海外抵港人士，需於家居檢疫期第12日自行收集深喉唾液樣本，並由他人交樣本接受第二次檢測，未知印傭於於哪一日交回樣本。

其餘輸入個案有8宗個案從巴基斯坦輸入、7宗印度輸入，其中第1270宗個案與昨日確診的1264宗個案是親戚，而第1272及1274宗個案亦是親戚。

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粥麵店次患者與首患者上周五曾見面

新增的本地個案是第1283宗個案、30歲男子，無外遊紀錄。衞生防護中心稱，他與第1269宗個案患者於坪石邨彬記粥麵美食店工作，兩人於上周五（3日）曾於坪石邨玉石樓會面，相信兩人有流行病學關連。

病人過往健康良好，住在大角咀嘉善街32至48號福祥樓。他於7月4日出現喉嚨痛，昨日往廣華醫院求診時確診，他目前在伊利沙伯醫院接受治療。

坪石粥店、內河碼頭飯堂共40個密切接觸者

中心又補充昨日兩宗本地個案的詳情，初步調查顯示第1269宗個案、59歲粥店師傅無家居接觸者，但兩個工作地方共有40人列作密切接觸者。衞生防護中心今日起於坪石邨玉石樓向居民及粥麵店顧客派發深喉唾液樣本瓶；另外，確診的粥店師傅所工作的另一間餐廳、屯門內河碼頭建榮飯店，海關透露自今年6月以來，大約有30名海關人員曾光顧該涉事餐廳。海關現正安排所有駐守內河船碼頭的海關人員接受病毒測試，暫時未有人員出現病徵。

第1263宗個案、41歲女患者工作的吳毓輝醫生診所，共有5名密切接觸者，需送往檢疫中心隔離。與其有流行病學關連、住在美田邨的46歲女病人，她所住的美秀樓及到訪過的地方至今共收回2,007個樣本，全部檢測呈陰性。