國安法｜龍門冰室老闆張俊傑：立法對商界影響大　惟他不打算離港

龍門冰室老闆張俊傑在《港區國安法》前一日（6月30日）宣布退出「黃色經濟圈」。事隔一周，他今日（7日）接受電台訪問時，形容《港區國安法》對商界影響大，不少人有意離開，但其生意集中在港，不打算離開，未來更會繼續與港人同行。

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龍門冰室老闆張俊傑在港版國安法實施前（6月30日），宣布退出「黃色經濟圈」，尖沙咀分店昨日（6日）有一名男廚師在開店時突被兩人攻擊，導致左手骨折、頭部須縫針。

張俊傑今日在商台節目中透露，事先未有收到恐嚇，只是一個月前在尖沙咀疑被一對男女跟蹤，他形容受傷同事不煙、不酒、不賭，對影響到他感難過，而該同事怕家人擔心，已回家休息。

張俊傑透露，約兩周前接到可靠消息，指有人正收集有關其車輛、住址及家人資料，憂心影響家人。他亦期望退出「黃色經濟圈」後可令同路人更團結，所以經深思熟慮後，決定在國安法立法前宣布退出。

多次被懷疑食「人血饅頭」他承認該店生意因「黃圈」帶動而受惠，但他強調派發抗疫物資等已將賺取的利潤回饋，購入物資亦不涉利益衝突，至於與網傳他與新界盆菜負責人有關係，他回應稱只有「仇恨」。

國安法已在港刊憲，張俊傑直言立法對本港商家影響頗大，不少人有意「逃離香港」，但其生意、茶餐廳都集中在香港，他不打算離開，並表示未來會繼續與港人同行。